دراسة طبية: العمل الليلي يزيد من خطر الإصابة بهذه الامراض

يمكن أن تضاعف نوبات العمل الليلية، لفترات طويلة من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني وأمراض القلب، لكن يمكن أن نتفادى ذلك من خلال التمارين الرياضية.

ونشرت مجلة “سابير فيفير” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الأمراض، التي عادة ما تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، على غرار ارتفاع ضغط الدم والسمنة والتبغ والكحول ونمط الحياة المستقرة والإجهاد، وتوقف التنفس أثناء النوم، لكن مؤخرا توصلت دراسة إلى عامل خطر جديد، يمكن أن يضع القلب في خطر أكبر، وهو العمل في الليل.

في التقرير الذي ترجمته صحيفة “وطن” أكدت المجلة أن الأبحاث، التي كشفت عنها الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، بيّنت أن الأشخاص، الذين يعملون في نوبات ليلية معرضون بشكل متزايد، لخطر الإصابة بأمراض مثل، نظم القلب السريعة وغير المنتظمة بشكل غير طبيعي (الرجفان الأذيني) وأمراض القلب.

العمل الليلي والرجفان الأذيني

هذه هي أول دراسة كبيرة، تبحث في الروابط بين العمل الليلي والرجفان الأذيني وقد أجريت من خلال تحليل بيانات حوالي 300 ألف شخص.

وجد الباحثون، أنه كلما كان الناس يعملون في نوبات ليلية أطول، زاد احتمال إصابتهم بالرجفان الأذيني. ولأول مرة، تم الأخذ في الاعتبار ما إذا كان الاستعداد الجيني لتطوير حالة القلب هذه له تأثير.

من المعروف أن هناك 166 اختلافا جينيا يؤهب للإصابة بالرجفان الأذيني، ولكن وُجد أن الخطر بين العاملين في الليل، يزداد أيضًا حتى لو لم يكن هناك متغيرات جينية.

في المقابل، ارتبط العمل ليلا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من أنه لم يكن مرتبطًا بالسكتة الدماغية أو قصور القلب (ناهيك عن أن الرجفان الأذيني يزيد من خطر الإصابة بكليهما).