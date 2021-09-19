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خطط لإلغاء رسائل SMS واستبدالها بتطبيقات الدردشة

علم وعالم

2021-09-19 | 05:59
خطط لإلغاء رسائل SMS واستبدالها بتطبيقات الدردشة
1,541 مشاهدة

يعتمد ملايين المستخدمين حول العالم على الرسائل النصية القصيرة SMS حتى وقتنا الحالي. خصوصًا في البلدان التي تتيح استخدامها مجانًا. إلا أن شركة غوغل تخطط لتغيير تجربة التراسل والدردشة بشكل كبير، من خلال بروتوكول RCS.

وقد أعلنت شركات الاتصالات الأميركية مثل AT&T و T-Mobile عن إضافة تطبيق رسائل غوغل بشكل مدمج في هواتف أندرويد الجديدة، وهو ما رفع من أهمية هذا البروتوكول، كونه مدمج في هذا التطبيق.
 
ويمكن تعريف هذا البروتوكول ببساطة بأنه البديل الأحدث لمعايير التراسل القديمة SMS/MMS. حيث يقدم دعمًا لعدد كبير من الخصائص والمميزات التي تحول تجربة تبادل الرسائل النصية لتجربة مشابهة بتطبيقات الدردشة مثل واتساب وتليغرام.
 
وقد بدأت غوغل في توفير هذه الخاصية للمرة الأولى في منتصف 2019. ويمكن وصف التجربة النهائية لهذه التقنية بأنها أشبه بتطبيق التراسل الشهير iMessage والذي يتوفر في منتجات شركة آبل وأهمها هواتف آيفون.
 
يعرف معيار أو بروتوكول Rich Communication Services بأنه معيار متكامل للتواصل والدردشة، مع تجربة استخدام شبيهة إلى حد كبير بواتساب وتليغرام كما سلف الذكر. لكنه يحتاج دعم من طرف مزودي الخدمة – أي شركات الاتصالات – لكي يعمل.
 
ويعتبر تطبيق رسائل غوغل التطبيق الرئيسي للوصول لهذه الخاصية. ويمكن للتطبيقات الأخرى نظريًا أن تدعم نفس البروتوكول. لكن حتى وقتنا الحالي هذا لم يحدث.
ولا شك أن هذا المعيار يقدم الكثير مقارنةً بمعايير SMS و MMS. كما أنه يدعم مشاركة الصور بجودة عالية إلى جانب دعم المكالمات الصوتية والمرئية. كما أن الرسائل من خلال RCS تصل إلى 160 حرفًا.
 
ويمكن للمستخدم – من خلال تطبيق رسائل غوغل – إضافة ردود أفعال على الرسائل مثل ماسنجر وتويتر. إلى جانب إمكانية إرسال صور GIF المتحركة أو حتى الملصقات. مع دعم مشاركة الموقع الجغرافي كذلك.
 
ويمكن لبروتوكول RCS أن يعمل بالاعتماد على شبكة واي-فاي تمامًا مثل تطبيقات التراسل التقليدية. لكنه يحتاج شبكات الاتصالات أيضًا. وقد قدمت غوغل ميزة رئيسية وشديدة الأهمية في يونيو السابق، وهي دعم التشفير من طرف إلى طرف عبر RCS.
 
وعند الاعتماد على التشفير من طرف إلى طرف فلن يتمكن أي طرف من مطالعة محتوى الرسائل. بما في ذلك غوغل نفسها وشركة الاتصالات التي تستخدم خدماتها. وقد بدأت غوغل بالتعاون مع سامسونج في تبني مفهوم RCSبدايةً من عام 2007 مع هدف رئيسي وهو تقديم تجربة استخدام شبيهة بخدمة iMessage ومدمجة في هواتف أندرويد.
 
لكي تستخدم هذا المعيار الجديد يجب أن يكون مدعومًا من طرف شركة الاتصالات التي تتعامل معها. وإن كنت لا تعرف ما إذا كان مدعومًا أو لا فيمكنك أن تجرب بنفسك.
وأولى الخطوات هي تحميل تطبيق رسائل غوغل من متجر بلاي، ومن ثم التوجه إلى الإعدادات وبعدها التوجه إلى إعدادات خواص الدردشة Chat Features ومن ثم تفعيل خواص الدردشة من خلال خيار “Enable Chat Features”.
 
وبطبيعة الحال، إن لم تجد تلك الخيارات موجودة أو غير قابلة للتفعيل فإن هذا يعني أن هاتفك أو شركة الاتصالات لا تدعم هذه الخاصية.
ويذكر أيضًا أن خاصية RCS متاحة بشكل مدمج في هواتف سامسونغ، وذلك من خلال تطبيق الرسائل الافتراضي، ولكن لا يمكنك إغلاقها أو تشغيلها حيث إنها تعمل بشكل افتراضي. ويمكنك الوصول لها من خلال خيارات تطبيق الرسائل.

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