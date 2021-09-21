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أسباب مهمة لتتَوقف عن تناول العشاء في ساعات متأخرة من الليل

علم وعالم

2021-09-21 | 06:29
أسباب مهمة لتتَوقف عن تناول العشاء في ساعات متأخرة من الليل
2,641 مشاهدة

إذا لم نتمكن من رؤية العائلة في وجبة الإفطار أو الغداء، فستفعل ذلك بالتأكيد أثناء تناول العشاء. اليوم وبسبب الضغوطات والانشغالات اليومية، أصبح من المعتاد رؤية بعضنا البعض على الساعة 21:00 مساء على مائدة العشاء والانتهاء من الأكل ما بين الساعة 22:00 و22:30 ليلا.

في الحقيقة، لا نعلم مدى خطورة تناول العشاء ليلا، على الرغم من أننا سنشعر بعد ساعة ونصف الساعة من الخلود إلى النوم، بعدم الارتياح في الفراش، كما سنتقلبُ كثيرا في السرير أو ربما سنُشعر بالرغبة في التقيّأ. حسب ما نشر موقع Nutrición
كل هذه التصرفات لها سبب محدد ومهم، ما يؤكد أنه ينبغي ألا نتناول العشاء في وقت متأخر جدًا.
علميا، يجب أن تنتبه للأوقات، التي تتناول فيها وجباتك اليومية، خاصة إذا كنت ترغب في مراقبة وزنك.
يوصي العديد من الخبراء بأن يكون أفضل وقت لتناول الطعام بين الساعة 20:00 مساءً 21:30 مساءً، ولكن كل هذا يتوقف على موعد نوم كل منا، لذلك يوصى بأن يكون تناول العشاء قبل حوالي 3 ساعات من الذهاب إلى الفراش.
بالإضافة إلى ذلك، بيّن العلم أن تناول الطعام في وقت متأخر وبكميات كبيرة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحتنا.
فيما يلي استعرضت، ما يحدث للجسم عندما تتناول العشاء في وقت متأخر من الليل:

-إذا كنت رجلاً، فقد تكون أكثر عرضة لمخاطر القلب
وفقًا للمعلومات الواردة من جمعية القلب الأمريكية، فإن الرجال الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر لديهم فرصة أكبر بنسبة تصل إلى 55 بالمئة للإصابة بأمراض القلب. لذلك، يوصون بعدم تناول الوجبات الأخيرة بعد الساعة 21:00 مساءً، حتى يتسنى للحسم الوقت للهضم والتمثيل الغذائي والاستفادة من جميع العناصر الغذائية التي يوفرها الطعام.

- لن تستطيع أن ترتاح في نومك
وفقًا للخبراء، فإن تناول عشاء دسم لا يسمح لك بالراحة بشكل صحيح، لأن الأجهزة العصبية والهرمونية والجهاز الهضمي يستعد للراحة وهذا يؤدي إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، لذلك إذا تناولت عشاء يحتوي على مواد غذائية دسمة في وقت متأخر ، فلا يمكنك النوم بشكل مريح.
 
-زيادة الوزن
أظهرت الدراسات الحديثة، أنه إذا تناولت العشاء في وقت متأخر، سيكون من السهل زيادة وزنك، لأنه يرفع مستوى السكر في الدم ويزيد أيضًا من مستوى السعرات الحرارية لديك. يرتبط هذان العاملان ارتباطًا مباشرًا بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، لذلك، تقترح دراسة نشرتها مجلة جمعية الغدد الصماء بأمريكا الشمالية بضرورة تجنب هذه العادة قدر المستطاع.
 
-يمكن أن يسبب لك الأرق
إذا تساءلت يومًا عن سبب عدم شعورك بالنعاس بعد العشاء في الحفلات أو المناسبات العائلية، فلأنك تأكل متأخرا وبكميات كبيرة. غالبًا ما يسبب ذلك حرقة في المعدة أو ألمًا في البطن، أو ضعفًا في عملية الهضم.
 
-لا يتم إزالة السموم من الكبد
تقوم الكبد في الليل على إزالة السموم من الجسم، ولكن إذا تناولت العشاء في وقت متأخر وقبل الذهاب إلى الفراش، فسيتعيّن على الكبد، القيام بعملية الهضم ولن يكون لديها الوقت الكافي لإزالة السموم.

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