تحذير... هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك"!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
رئيسي: لولا تضحيات سليماني والمهندس لكانت داعش الآن جارة أوروبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تحذير... هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك"!

علم وعالم

2021-09-21 | 14:00
تحذير... هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك"!
المصدر:
Deutsche Welle
357 مشاهدة

بالاشتراك مع فريق من الباحثين، اكتشف الباحث، من الجامعة الوطنية الأسترالية، نيكولاس شيربوين دليلاً على أن الأشخاص معرضون بشكل كبير للإصابة بالخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

قام فريق الباحثين بتقييم حوالي 200 دراسة دولية. ماوضع أمامهم كمية كبيرة من البيانات، ومن خلال تحليلها، توصلوا إلى أنه كلما أكل الناس بشكل شيء ومارسوا الرياضة بشكل أقل، كلما زاد خطر إصابتهم بالخرف أو علامات أخرى للخلل الإدراكي.

ويقول الباحث، نيكولاس شيربوين: " من خلال تناول الوجبات السريعة وقلة التمارين الرياضية، يتسبب الناس في تآكل أدمغتهم"، نقلاً عن موقع "فوكوس" الألماني.

العلاقة بين الأكل وتآكل الخلايا العصبية
 
 
الوجبات السريعة تسبب السمنة، ما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني . وتشير دراسات علمية أخرى إلى أن مرض السكري يمكن أن يضعف بدوره وظائف الدماغ.

نتائج الدراسة الحديثة من أستراليا، والتي نشرت بالتفصيل في المجلة العلمية "Frontiers in Neuroendocrinology،"・تؤكد هذا بل وتذهب إلى أبعد من ذلك. فهي تظهر أن العلاقة المباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ يمكن تصورها أيضاً حتى من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

إذا كنت تأكل بشكل غير صحي، فإنك تزيد بشكل مباشر من خطر إصابة بمرض الخرف، حتى لو لم يكن هناك ما يشير إلى إصابتك بداء السكري. كما يوضح شيربوين: "يُظهر عملنا أن فقدان الخلايا العصبية يبدأ في وقت مبكر للغاية، لقد توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين تدهور أداء الدماغ وعادات نمط الحياة غير الصحية".

ووفقاً للباحثين، فإن أكثر من 30 بالمائة من سكان العالم البالغين يعانون حالياً من زيادة الوزن والسمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيعاني حوالي عشرة بالمائة من جميع البالغين من مرض السكري من النوع الثاني بحلول عام 2030.
 
الوقاية غير كافية و في سن متقدم!

الوقاية عادة ما تكون غير كافية وتأتي في سن متقدمة، ما يقوله شيربوين ينطبق على العديد من الجهود الحالية للحماية من تدهور أداء الدماغ. "لا يمكن إصلاح الضرر عملياً بمجرد وصول الشخص إلى منتصف العمر. نحث الجميع على تناول الطعام الصحي والحفاظ على لياقتهم في سن مبكرة. ويفضل أن يكون ذلك في مرحلة الطفولة، ولكن في موعد لا يتجاوز مرحلة البلوغ المبكر".

وفق شيربوين، نحن الآن نأكل حوالي 650 سعرة حرارية أكثر في اليوم مما كنا نأكله في سبعينيات القرن الماضي.هذا يتوافق تقريباً مع قائمة الوجبات السريعة المكونة من البرغر والبطاطس المقلية والمشروبات الغازية. وهذا يعني أن الرجال يتجاوزون احتياجاتهم اليومية من الطاقة بحوالي الربع، والنساء بنسبة الثلث تقريباً.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:48 | 2021-09-21 14:48
14:43 | 2021-09-21 14:43
14:10 | 2021-09-21 14:10
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام
33.54%
07:10 | 2021-09-20
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي لمدة 5 ايام
07:10 | 2021-09-20
شنقا ورميا بالرصاص.. انتحار شاب وفتاة في مدينة الصدر
15.76%
04:12 | 2021-09-20
شنقا ورميا بالرصاص.. انتحار شاب وفتاة في مدينة الصدر
04:12 | 2021-09-20
تحذير طبي للنساء من أخذ اللقاح المضاد لكورونا في هذه الحالة
15.73%
01:57 | 2021-09-21
تحذير طبي للنساء من أخذ اللقاح المضاد لكورونا في هذه الحالة
01:57 | 2021-09-21
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
12.66%
09:01 | 2021-09-20
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لهذا اليوم
09:01 | 2021-09-20
الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية
11.16%
07:54 | 2021-09-21
الداخلية تصدر توجيها جديدا يخص البطاقة الوطنية
07:54 | 2021-09-21
علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة
11.14%
03:41 | 2021-09-21
علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة
03:41 | 2021-09-21
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X