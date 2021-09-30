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7 نصائح للحفاظ على صحة القلب

علم وعالم

2021-09-30 | 14:02
7 نصائح للحفاظ على صحة القلب
المصدر:
لها
989 مشاهدة

يبلغ متوسط عدد الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية حوالي 17.9 مليون وفاة سنويًا، مما يجعلها السبب الأول للوفاة على المستوى العالمي. ورغم عدم وجود سبب دقيق لأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن هناك العديد من العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بها، ومنها ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكولسترول، والتدخين، وتناول الطعام غير الصحي، وانعدام النشاط البدني. فالقلب عضلة نشطة تعمل باستمرار، ومن المهم الحفاظ على قوتها وصحتها تمامًا كغيرها من العضلات في الجسم. ويمكننا اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحسين صحة القلب من خلال بعض التغييرات البسيطة في أسلوب حياتنا كالتمرين بشكل مستمر وتناول الطعام الصحي وتقليل استهلاك التبغ والكحول...

يقدم لنا كريس أجوستين ، مدير اللياقة البدنية في فيتنس فيرست سبع نصائح بسيطة للمساعدة في الحفاظ على صحة القلب:

التحكم بكميات الطعام: يعني أسلوب الحياة الصحي ضرورة الاهتمام بكميات الطعام وأنواعه – ينبغي تناول كمية أكبر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والتي تحتوي سعرات حرارية أقل، كالفاكهة والخضروات. كما ينصح باستعمال الأطباق الصغيرة للتحكم بكميات الطعام، وتجنب الأطعمة المصنّعة أو التي تحتوي علىنسبة عالية من السكر، حيث إنها تسبب ارتفاع مستوى الكولسترول.

تقليل الدهون المشبعة: تخفيض ما تتناوله من الدهون المشبعة يقلل من مستويات الكولسترول الضار في الجسم وبالتالي يقلل من خطر التعرض لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتوجد الدهون المشبعة عادة في الدهون الحيوانية كاللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

تقليل الكربوهيدرات البسيطة: ابتعد عن الكربوهيدرات البسيطة كالبسكويت وحبوب الإفطار الغنية بالسكر و الحلوى و المشروبات الغازية، فهي تزيد من مخاطر الالتهابات وترفع مستوى السكر في الدم. استبدل تلك الأطعمة ببدائل غنية بالألياف للمساعدة في استعادة توازن السكر في الدم.

تقليل كمية الصوديوم: تقليل كميات الصوديوم التي تتناولها خلال وجباتك يساعدك في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية. جرب إعداد الوجبات المنزلية كالحساء والأطباق الأخرى، فهذا يقلل من كميات الملح في غذائك بشكل كبير.

تناول الأطعمة الصديقة للقلب: فيما يلي قائمة بخيارات الطعام التي يمكن تناولها لتحسين صحة القلب:

الخضروات الورقية الخضراء: فهي تحتوي كميات كبيرة من العناصر المغذية، كما أن الخضروات الخضراء تقلل من ضغط الدم وتصلب الشرايين.

الدهون المتعددة والأحادية غير المشبعة (الدهون الصحية) مثل الأسماك والزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور، وجميعها تخفض الكولسترول وضغط الدم الانقباضي.

تعد البذور، مثل بذور الشيا والكتان، من الأطعمة الغنية جدًا بالألياف وأحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تساعد في تخفيض الالتهابات وزيادة نسبة الكولسترول المفيد.

ممارسة التمارين بانتظام: التمرين المنتظم عامل أساسي للوقاية من أمراض القلب، نظرًا لدوره الكبير في تخفيض ضغط الدم ورفع مستوى الكولسترول الصحي وتنظيم السكر في الدم بشكل أفضل. حاول ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل لتشجيع الشرايين على التمدد بشكل صحي.

المكملات الغذائية: فيما يلي قائمة بأهم المكملات الغذائية لصحة القلب:

أوميغا-3: والتي تلعب دورًا هامًا للغاية في حماية القلب من الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أن بوسعها المساعدة في حال عدم انتظام نبض القلب وإبطاء تراكم طبقة الدهون في الشرايين.

فيتامين د: لا تقتصر فائدته على الحفاظ على كثافة العظام وتحسين وظائف الدماغ، فهو يقلل من ضغط الدم ويخفض الالتهابات ويحسّن وظائف العضلات.

المغنيسيوم: ضروري لانتظام القلب ويساعد في الحفاظ على الإلكترولايتات التي يحتاجها الجسم لنقل الرسائل العصبية، كالبوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى دوره في المساعدة بانقباض عضلة القلب.

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