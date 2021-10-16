وظائف جانبية تزيد من دخل الشخص دون التأثير على وظيفته الحالية

تعمل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة على توفير فرص العمل في في Fulfillment by Amazon (FBA)، حيث تمكن الشخص العمل كبائع والتمتع بالعديد من مزايا شركة أمازون، تكون مهمة الشخص هو البحث عن منتجات يمكن إعادة بيعها، وهو أمر سهل حيث يمكن للشخص التسوق للحصول على صفقات خلال وقت الفراغ بعد العمل، وبعد ذلك تقوم بإرسال المنتجات إلى شركة أمازون ويقومون بتخزينها ، بعد ذلك تقوم الشركة بشحنها بعد إتمام عملية البيع، وهذه وظيفة سهلة تمكن الشخص من زيادة الدخل دون التأثير على وظيفته الحالية.كل ما تحتاجه في هذه الوظيفة أن تملك جهاز محمول، واتصال قوي بالإنترنت، وأن تبني قائمة قوية بأصحاب العمل الدائمين ، حيث بمجرد بناء قاعدة عملاء على مواقع العمل الحر لأنه قد يعتبر التحدي الأكبر ، قد تزيد من دخلك دون التأثير على وظيفتك الحالية.في الآونة الأخيرة أصبح الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة كبير بعد انتشار وباء كورونا، وأصبح هناك طلب كبير على مطوري الويب من قبل الشركات ، وخاصة مطوري العقود ، لذلك في حال عمل الشخص على تطوير مهارات عمله باستخدام HTML أو CSS أو Ruby أو Javascript، يمكنه البدء في جذب العملاء والبدء تدريجيًا في أعمال تطوير الويب الخاصة به دون التأثير على وظيفته، وأيضًا تزيد من الدخل ،وهناك منصات تعليم عبر الإنترنت مثل CreativeLive و Treehouse و CodeAcademy يمكن لمطوري الويب الاستعانه بها لبدء اكتساب المهارات الأساسية.أصبحت شركات التقنية الناشئة والعلامات التجارية في الوقت الحالي تتنافس إلى تمييز نفسها، وذلك من خلال تجارب بعيدة عن الخطأ لمستخدميها ، وهذا هو المكان الذي يناسب مصمم الويب.حيث تكمن وظيفة مصمم الويب بإنشاء تجربة أو تطبيق لموقع الويب، تزيد المشاركة، وارتفاع معدل الشراء ، أو قد تزيد معدلات الاشتراك، والطلب على الخدمات.وهناك برامج عبر الإنترنت تساعد المصمم على تعلم أساسيات تصميم الويب بسرعة، منها General Assembly و Skillcrush ، حيث يمكن للمصمم إجراء هذا العمل خلال ساعات عمله اليومي.انتشر في الآونة الأخيرة، الكثير من الوظائف المتاحة لمصممي الجرافيك المستقلين، ووجود الأدوات السهلة الاستخدام مثل Canva و Visme وحتى Adobe Creative Suite الأكثر سهولة، التي من خلالها يمكن للمصمم أن يتعلم أسس التصميم الجرافيكي في الوقت المناسب بسهولة نسبية ، ويعتبر عمل إضافي له ويزيد من دخله.أصبح في الوقت الحالي إنشاء تطبيق وبيعه عملاً سهلاً يمكن البدء به بسهولة، وأصبح يتوفر ’لانالكثير من القوالب لإنشاء التطبيقات، وأيضًا العديد من الطرق لاستثمار تطبيقك المجاني من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق، والرعاية الخارجية، والإعلانات.في حال كنت تملك الخبرة بمجال عمل أو موضوع معين، وتحظى بشعبية عالية على مواقع التواصل، فأن وظيفة تقديم الدورات عبر الإنترنت، تكون مريحة وتقدم لك دخل دون التأثير على وظيفتك الحالية.