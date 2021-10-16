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وظائف جانبية تزيد من دخل الشخص دون التأثير على وظيفته الحالية

علم وعالم

2021-10-16 | 05:47
وظائف جانبية تزيد من دخل الشخص دون التأثير على وظيفته الحالية
3,446 مشاهدة

أصبح يتجه كل شخص إلى بدء عمل تجاري خاص فيه، أو العمل على وظائف جانبية مناسبة لمهارات الشخص، وهناك الكثير من الوظائف التي يمكن للشخص العمل بها دون التأثير على وظيفته الحالية ، وبها يكسب دخل إضافي.

يتطلع الإنسان في الوقت الحالي إلى تطوير نفسه، والخروج من دائرة العمل الرسمي فقط، حيث أصبح يتجه كل شخص إلى بدء عمل تجاري خاص فيه، أو العمل على وظائف جانبية مناسبة لمهارات الشخص، وهناك الكثير من الوظائف الجانبية التي يمكن للشخص العمل بها دون التأثير على وظيفته الحالية ، وبها يكسب دخل إضافي.
وهنا نذكر 8 وظائف جانبية تزيد من دخل الشخص دون التأثير على وظيفته الحالية
 
إعادة بيع منتجات أمازون
تعمل شركة التجارة الإلكترونية العملاقة على توفير فرص العمل في في Fulfillment by Amazon (FBA)، حيث تمكن الشخص العمل كبائع والتمتع بالعديد من مزايا شركة أمازون، تكون مهمة الشخص هو البحث عن منتجات يمكن إعادة بيعها، وهو أمر سهل حيث يمكن للشخص التسوق للحصول على صفقات خلال وقت الفراغ بعد العمل، وبعد ذلك تقوم بإرسال المنتجات إلى شركة أمازون ويقومون بتخزينها ، بعد ذلك تقوم الشركة بشحنها بعد إتمام عملية البيع، وهذه وظيفة سهلة تمكن الشخص من زيادة الدخل دون التأثير على وظيفته الحالية.

كاتب مستقل
كل ما تحتاجه في هذه الوظيفة أن تملك جهاز محمول، واتصال قوي بالإنترنت، وأن تبني قائمة قوية بأصحاب العمل الدائمين ، حيث بمجرد بناء قاعدة عملاء على مواقع العمل الحر لأنه قد يعتبر التحدي الأكبر ، قد تزيد من دخلك دون التأثير على وظيفتك الحالية.

تطوير الشبكات
في الآونة الأخيرة أصبح الاعتماد على التكنولوجيا في الحياة كبير بعد انتشار وباء كورونا، وأصبح هناك طلب كبير على مطوري الويب من قبل الشركات ، وخاصة مطوري العقود ، لذلك في حال عمل الشخص على تطوير مهارات عمله باستخدام HTML أو CSS أو Ruby أو Javascript، يمكنه البدء في جذب العملاء والبدء تدريجيًا في أعمال تطوير الويب الخاصة به دون التأثير على وظيفته، وأيضًا تزيد من الدخل ،وهناك منصات تعليم عبر الإنترنت مثل CreativeLive و Treehouse و CodeAcademy يمكن لمطوري الويب الاستعانه بها لبدء اكتساب المهارات الأساسية.

مصمم الويب
أصبحت شركات التقنية الناشئة والعلامات التجارية في الوقت الحالي تتنافس إلى تمييز نفسها، وذلك من خلال تجارب بعيدة عن الخطأ لمستخدميها ، وهذا هو المكان الذي يناسب مصمم الويب.
حيث تكمن وظيفة مصمم الويب بإنشاء تجربة أو تطبيق لموقع الويب، تزيد المشاركة، وارتفاع معدل الشراء ، أو قد تزيد معدلات الاشتراك، والطلب على الخدمات.
وهناك برامج عبر الإنترنت تساعد المصمم على تعلم أساسيات تصميم الويب بسرعة، منها General Assembly و Skillcrush ، حيث يمكن للمصمم إجراء هذا العمل خلال ساعات عمله اليومي.

تصميم الجرافيك
انتشر في الآونة الأخيرة، الكثير من الوظائف المتاحة لمصممي الجرافيك المستقلين، ووجود الأدوات السهلة الاستخدام مثل Canva و Visme وحتى Adobe Creative Suite الأكثر سهولة، التي من خلالها يمكن للمصمم أن يتعلم أسس التصميم الجرافيكي في الوقت المناسب بسهولة نسبية ، ويعتبر عمل إضافي له ويزيد من دخله.

مطور تطبيقات الهاتف
أصبح في الوقت الحالي إنشاء تطبيق وبيعه عملاً سهلاً يمكن البدء به بسهولة، وأصبح يتوفر ’لان
الكثير من القوالب لإنشاء التطبيقات، وأيضًا العديد من الطرق لاستثمار تطبيقك المجاني من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق، والرعاية الخارجية، والإعلانات.

مدرس دورات عبر الإنترنت
في حال كنت تملك الخبرة بمجال عمل أو موضوع معين، وتحظى بشعبية عالية على مواقع التواصل، فأن وظيفة تقديم الدورات عبر الإنترنت، تكون مريحة وتقدم لك دخل دون التأثير على وظيفتك الحالية.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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