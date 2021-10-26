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لسبب خطير.. خبراء يحذرون من تطبيق "لعبة الحبار"

علم وعالم

2021-10-26 | 04:58
لسبب خطير.. خبراء يحذرون من تطبيق "لعبة الحبار"
2,244 مشاهدة

حذر الخبراء عشاق "لعبة الحبار" من تنزيل تطبيق احتيالي على أندرويد يحمل اسم مسلسل "نتفليكس" الشهير، يمكن أن يختلس الأموال منهم سرا.

وتقول التقارير إن شعبية المسلسل الكوري الجنوبي شهدت ارتفاعا في عمليات الاحتيال المتعلقة بـ"لعبة الحبار" (Squid Game) حيث يحاول مجرمو الإنترنت جني الأموال من المشجعين المطمئنين.
 
ووفقا لاكتشاف قام به باحث في ESET، فإن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها مخصصة لخلفيات مبنية على "لعبة الحبار" كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة "Joker" على أجهزة أندرويد.
 
وكان التطبيق متاحا على متجر "غوغل بلاي" إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى حول سلسلة "نتفلكس".
 
وأبلغ باحث البرامج الضارة لوكاس ستيفانكو من ESET "غوغل" عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة.
 
ويشار إلى أن برنامج Joker الضار معروف جيدا ويمكن أن يسمح للمتسللين بتسجيل اشتراكك في خدمات باهظة الثمن ليمكنهم الاستفادة منها.
 
وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق Squid Game Wallpaper 4K HD يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق كوسيلة للسيطرة على الأجهزة.
 
ومنذ ذلك الحين، حذفت "غوغل" التطبيق من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي". ومع ذلك، ما يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.
 
ويعتقد الخبراء أنه وقع تنزيل التطبيق 5000 مرة على الأقل قبل أن تزيله "غوغل" من متجرها.
 
ويجب أن تكون دائما حذرا بشأن التطبيقات التي تقوم بتنزيلها والأذونات التي تمنحها للتطبيق.
 
وحذر الخبراء من تطبيقات "لعبة الحبار" (Squid Game) على وجه الخصوص لأنهم يعتقدون أن المجرمين سيستمرون في محاولة الاستفادة من الامتياز الشهير.

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