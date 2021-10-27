انتقادات حول تأثير "تيك توك وسناب شات ويوتيوب" على الأطفال

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تحالف "تقدم": استهداف قرية الرشاد يدق ناقوس الخطر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

انتقادات حول تأثير "تيك توك وسناب شات ويوتيوب" على الأطفال

علم وعالم

2021-10-27 | 06:02
انتقادات حول تأثير "تيك توك وسناب شات ويوتيوب" على الأطفال
109 مشاهدة

حاول ممثلو ”يوتيوب“ و“سناب شات“ و“تيك توك“،إقناع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أداءهم أفضل من ”فيسبوك“، بعد اتهام المنصات الثلاث بالإضرار بالصحة العقلية والجسدية للأطفال عبر عرض حياة آخرين تبدو مثالية، وكذلك إعلانات دعائية غير مناسبة.

ومثل ممثلو المنصات الثلاث، الشعبية جدا لدى الشباب، أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، والتي أكد أعضاؤها أن فيسبوك وتطبيقه إنستغرام لا يحتكران إيذاء المراهقين.
 
وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال ”أن تكون مختلفا عن فيسبوك لا يشكل دفاعا عن النفس“، مؤكدا ”نريد سباقا إلى الأعلى وليس إلى الأسفل“.
 
وتأتي جلسة الاستماع هذه بعد أسابيع من جلسة أخرى أمام اللجنة للمبلغة فرانسيس هوغن، المهندسة السابقة في فيسبوك، والتي كشفت أن الشبكة العملاقة للتواصل الاجتماعي كانت على علم بالآثار الضارة لخدماتها على جزء من المراهقين الذين يستخدمونها، حسب أبحاث أجرتها داخليا، وقدمت وثائق تدعم أقوالها.
 
وقالت هوغن، إن المجموعة المتمركزة في كاليفورنيا تغلب الأرباح على المستخدمين، وهي صيغة بات يرددها عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين.
 
وأوضح السيناتور بلومنتال أن ”كل عينين تعنيان مزيدا من الدولارات، كل ما تفعلونه يسمح بزيادة عدد المستخدمين لا سيما الأطفال، وبإبقائهم على منصاتكم“.
 
علاج مضاد
ونقل السيناتور روايات آباء وقفوا عاجزين أمام تجارب أبنائهم على الشبكات، من بينها أم غرقت ابنتها في ”سيل من تسجيلات الفيديو حول الانتحار وإيذاء النفس وفقدان الشهية لأنها كانت مكتئبة، وكانت تبحث عن محتوى حول هذه المواضيع“.
 
وطرح البرلمانيون أيضا تساؤلات عن خيارات المنصات بشأن الحد الأدنى للسن، وطرق تعديل المحتوى (الإنسان و/أو الخوارزميات) وحماية الخصوصية.
 
لكن ممثلي المنصات الثلاث دافعوا عن أنفسهم بعرض مقارنات وتدابير اتخذت أخيرا.
 
وقالت نائبة رئيس مجموعة ”سناب شات“، جينيفر ستاوت، إنه ”تم إنشاء المنصة كعلاج مضاد لوسائل التواصل الاجتماعي“.
 
ويبلغ عدد مستخدمي سناب شات شهريا 500 مليون شخص والسن الدنيا للتسجيل فيه هي 13 عاما.
 
ويتميز التطبيق عن المنصات الأخرى بأنه أقل انفتاحا على المحتوى الخارجي، ويتبادل عبره المستخدمون ،وهم بشكل أساس من الشباب عبر خدمة ”اكتشاف“، مقاطع فيديو ونصوصا من وسائل الإعلام والنوادي الرياضية والعلامات التجارية وغيرها.
 
أما ”تيك توك“ و ”يوتيوب“ فيعرضان إصدارات تم تكييفها لتلائم الأصغر سنا بقيود محددة، فمنصة تيك توك لا تسمح لمن هم دون سن الـ13، بنشر مقاطع فيديو أو التعليق على مقاطع فيديو ينشرها الآخرون.
 
أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما، فلا تسمح لهم الشبكة بالبث المباشر (لايف ستريم) وتربط هؤلاء الشباب بحساب خاص لا يمكن أن يسمح سوى للأشخاص المصرح لهم من قبل صاحب الحساب.
 
سوء استخدام
من جانبه، قال مدير الشؤون العامة في شركة ”بايت دانس“، مايكل بيكرمان، ”وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات في التغذية يأتون إلى تيك توك للتحدث عنها بطريقة إيجابية“.
 
وأعلنت المنصة نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أن عدد مستخدميها النشطين شهريا تجاوز المليار، لكنها تبقى متخلفة بفارق كبير عن ”يوتيوب“ بمستخدميه الـ2,3 مليار شخص يتصلون مرة واحدة على الأقل شهريا (أرقام 2020).
 
من جانبها، وظفت خدمة الفيديو في غوغل جهودها لإزالة ملايين المحتويات التي تنتهك قواعدها.
 
واعترفت لجنة مجلس الشيوخ في الجلسة بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي يمكنها أن توفر فرصا ترفيهية وتعليمية“، لكنها رأت في الوقت نفسه أنه ”أسيء استخدام هذه التطبيقات أيضا لمهاجمة الأطفال والترويج لأعمال مدمرة، مثل: التخريب، والاضطرابات في التغذية“.
 
ويأمل برلمانيون في سَن تشريعات لإدراج مزيد من الضمانات في النصوص من أجل حماية القاصرين، وقال السيناتور بلومنتال في نهاية الجلسة ”لم تنتهوا بعد من سماعنا“.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:08 | 2021-10-27 07:08
06:55 | 2021-10-27 06:55
06:54 | 2021-10-27 06:54
المزيد
اعلان
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.