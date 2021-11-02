Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
وزير إيراني يحذر من أن بلاده قد تصبح مستوردة للنفط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

10 مغذيات لتعزيز جهاز المناعة لفصل الشتاء

علم وعالم

2021-11-02 | 02:14
10 مغذيات لتعزيز جهاز المناعة لفصل الشتاء
2,124 مشاهدة

يعمل جهاز المناعة لدى الإنسان تحت ضغط أكبر خلال فصل الشتاء، بسبب مجموعة من الفيروسات المختلفة التي تهاجم الجسم إلى جانب "كوفيد".

وفي حديثها إلى "إكسبريس"، وجدت الدكتورة بام ماسون، خبيرة التغذية والمعدة التي قادت مراجعة بحثية لخدمة معلومات المكملات الصحية والغذائية (HSIS)، أن 10 مغذيات يمكن أن تعزز أداء المناعة بشكل كبير.

وقالت: "التغذية لها تأثير كبير على وظيفة المناعة. وهذا معترف به من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وغيرها من الهيئات المتخصصة في جميع أنحاء العالم. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بحالة غذائية جيدة - والذين لديهم الكميات الموصى بها من العناصر الغذائية في وجباتهم الغذائية - يبدون أفضل حالا فيما يتعلق بمقاومة الالتهابات الفيروسية، والتعافي بشكل أسرع، والمعاناة من مرض أقل خطورة".

- فيتامين A

قالت ماسون إنه يساعد في حماية نقاط دخول الفيروس المحتملة.

ويحمي الفيتامين أغشية الأنف والفم والأمعاء، حيث تدخل معظم الفيروسات بعد السعال أو العطس.

كما أن فيتامين A أحد مضادات الأكسدة، ما يعني أنه يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض مزمنة غير فيروسية.

- فيتامين C

يفهم معظم الناس فوائد فيتامين C، ولكنهم لا يأخذون الكمية اليومية الموصى بها.

ويجب أن يتناول البالغون ما بين 65 و90 مليغرام يوميا، وهي الكمية المثالية لمساعدة الجسم على تكوين خلايا مناعية جديدة.

ويعمل الفيتامين أيضا كعامل ممرض لخلايا الدم البيضاء، ما يساعد في توجيهها إلى مواقع الإصابة.

- فيتامين (د)

يحصل الناس في المقام الأول على فيتامين (د) من الشمس، وهو أمر نادر الحدوث خلال فصل الشتاء.

وبدلا من ذلك، يجب أن يتناولوا المكملات الغذائية، ما يمنحهم مزيدا من الحماية حول رئتيهم.

ويساعد فيتامين (د) أيضا في تكوين الخلايا الضامة والخلايا الأحادية، مع فوائد إضافية مضادة للالتهابات.

- فيتامين E

يدعم فيتامين E عضوا حيويا آخر؛ الجلد. ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية في بناء قوة حاجز الجلد والأمعاء، والقضاء على مدخل فيروس محتمل آخر.

وكما هو الحال مع أقاربه، فإنه يساعد أيضا على المدى الطويل من خلال تعزيز الخلايا التائية التي تتذكر العدوى السابقة.

- فيتامين B

يعد اسما شائعا للعديد من الفيتامينات الفرعية، ولكل منها غرض مختلف.

ويساعد فيتامين B6، على سبيل المثال، في إنتاج قاتلة مسببات الأمراض الطبيعية، بينما يركز فيتامين B12 على الخلايا التائية.

ويساعد الثيامين، وهو كلمة أخرى لفيتامين B1، على تجديد شباب الجهاز العصبي واستخراج المزيد من الطاقة من الطعام.

- الحديد

للحديد استخدامات عدة، وتعد العديد من الأطعمة اللذيذة مثل اللحوم الحمراء مصدرا رئيسيا.

ويبني المعدن نوع من الخلايا المناعية التي تنتقل لتحييد العدوى. وفي الوقت نفسه، يثبت أنه حيوي في تهدئة الالتهاب.

- الزنك

يساعد الزنك على تقوية دفاعات الجسم الأولى ضد مسببات الأمراض الغازية.

ومن بين أمور أخرى، يدعم الخلايا البلعمية، وهي خلايا مناعية فطرية تدمر أي كائن حي غازي.

وسيعمل المعدن أيضا على زيادة قدرات المعادن الأخرى من خلال تقوية حواجز الجلد والأنف والفم.

- السيلينيوم

أحد مضادات الأكسدة الموجودة في مجموعة واسعة من الأطعمة.

وتحتوي اللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومي والدجاج، على المعادن التي تزود الخلايا بحاجز وقائي.

ويمكن أن يكون هذا أمرا حيويا أثناء عاصفة خلوية - عندما يبالغ الجهاز المناعي ويبدأ في مهاجمة نفسه - بينما ينتج أيضا أجساما مضادة جديدة.

- النحاس

وهو معدن تنظيمي يمكن للأشخاص استخدامه لتنظيم الأنواع المختلفة من الخلايا التائية، التي تساعد في تنشيط مجموعة من الخلايا الأخرى الحيوية للاستجابة المناعية.

ويعد الحصول على كمية كافية من النحاس أمرا سهلا نسبيا، حيث تشمل الأطعمة الغنية بالنحاس الشوكولاتة الداكنة والفطر والمكسرات والبذور.

- دهون أوميغا 3

يميل الأطباء إلى نصح الناس بزيادة تناول أوميغا 3 مع تقدمهم في العمر، نظرا لاستخداماته المضادة للالتهابات.

وتعلب دورا حيويا في درء الأمراض مثل التهاب المفاصل، ولكن أيضا أثناء الإصابة بالعدوى.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:14 | 2021-11-02 07:14
07:12 | 2021-11-02 07:12
07:10 | 2021-11-02 07:10
المزيد
اعلان
اعلان
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
23.92%
08:10 | 2021-10-31
قرداحي يعلق على مطالبات استقالته من الحكومة اللبنانية
08:10 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
17.37%
08:02 | 2021-10-31
محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين
08:02 | 2021-10-31
انتهاء &quot;الخوف&quot; من كورونا.. علماء يحددون &quot;شرطين&quot;
17%
13:25 | 2021-10-31
انتهاء "الخوف" من كورونا.. علماء يحددون "شرطين"
13:25 | 2021-10-31
بالوثائق.. التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد
14.19%
10:19 | 2021-11-01
بالوثائق.. التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد
10:19 | 2021-11-01
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
14.06%
18:24 | 2021-11-01
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
18:24 | 2021-11-01
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
13.47%
09:00 | 2021-10-31
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا
09:00 | 2021-10-31
المزيد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.