كورونا.. تحذير من عارض غير متوقع يؤدي للوفاة

ويشير الخبير في حديث لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، إلى أنه من الأعراض الخطرة غير المتوقعة عند الإصابة بهذه السلالة، هو انخفاض درجة حرارة الجسم.ويقول "هذه حالة خطيرة جدا، لأن الشخص يتوفى خلال أيام.. فكونوا حذرين، إذا انخفضت حرارة الجسم إلى دون 36 درجة مئوية، فإن حالة المريض خطرة جدا".ويضيف أن ذلك يعتمد على درجة حرارة الجسم وعلى المنظومة الهرمونية: الغدة الدرقية، الغدد الكظرية والهرمونات الجنسية، وانخفاضها هو إشارة من الجسم إلى أنه لا يستطيع التخلص من السموم والاستجابة للعدوى.ويقول الخبير، "هذه العلامة تشير إلى أن هؤلاء المرضى بحاجة إلى عناية خاصة وتناول أدوية معينة تساعد على زيادة مقاومتهم. كما قد يعانون من انخفاض مستوى ضغط الدم، حتى إذا كانوا يعانون من ارتفاعه قبل المرض، لذلك يجب تعديله".وينصح الخبير باستخدام مقياس حرارة زئبقي لأنه أكثر دقة، على أن يوضع تحت الإبط ما لا يقل عن خمس دقائق. ويحذر من أن انخفاض درجة حرارة الجسم بعد أن كانت مرتفعة، قد يكون نتيجة عاصفة السيتوكين، الناجمة عن رد فعل مناعي خرج عن السيطرة وبدأ يلحق الضرر بالجسم بدلا من مساعدته.