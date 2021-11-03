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9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها البشر

علم وعالم

2021-11-03 | 04:32
9 أجزاء من الجسم لا يحتاجها البشر
3,646 مشاهدة

التطور عملية بطيئة إلى حد ما، تستغرق ملايين السنين. تكتسب الكائنات الحية تدريجيا سمات مفيدة وتفقد سمات غير ضرورية. لكن في بعض الأحيان لا تختفي آثار هذا الأخير. هكذا تظهر الأساسيات - أجزاء من الجسم لم تعد مستخدمة.

العديد من الحيوانات، مثل الكلاب، لديها أصابع زائدة. ليست هناك حاجة إليها عند المشي وتقع بعيدًا عن المخلب. ويوجد لدى الإنسان أيضا أعضاء ليس لها بحاجة لها، يعدد موقع "تشيتشن إنفو" 9 أعضاء.

1. حديبة داروين: هي حالة الأذن الخلقية التي تظهر غالبًا على شكل سماكة على اللولب عند تقاطع الثلثين العلوي والأوسط. إنها لا تجلب أي فائدة، إنها تذكرنا فقط بأن أسلافنا البعيدين كانت لهم آذان مدببة.

2. عضلات الأذن: في الواقع، فقدت العضلات القريبة من الأذن والمرتبطة بها هدفها الأصلي. أصبحت آذاننا أصغر وأصعب و "مضغوطة" في الرأس. نتيجة لذلك، فقد نسينا كيفية تدويرها وتحريكها نحو مصدر الصوت مثل الحيوانات - علينا أن ندير رؤوسنا. لكن العضلات تبقى، وكما اكتشف الباحثون الألمان مؤخرًا، يمكن أن تنقبض بشكل لا إرادي. بهذا، وفقًا للعلماء، يوضحون لنا اتجاه الصوت، على سبيل المثال، للتحذير من الخطر. يمكنك أيضًا تطوير هذه العضلات وتعلم تحريك أذنيك قليلاً.

3. الزائدة الدودية: في الحيوانات العاشبة، تعتبر الزائدة الدودية عملية كبيرة إلى حد ما، تساعد على هضم الطعام الخام. على سبيل المثال، براعم النباتات الخام. لكننا تخلينا عن مثل هذا النظام الغذائي: قمنا بتوسيع النظام الغذائي وتعلمنا كيفية معالجة الطعام. لذلك، في البشر، لا تشارك الزائدة الدودية في عملية الهضم.

ومع ذلك، لا يمكن تسمية الزائدة عديمة الفائدة تمامًا. من المعروف أنه بمثابة وعاء وحاضنة للبكتيريا المعوية التي تشارك في هضم الطعام. تساعد على استعادة البكتيريا بسرعة بعد المرض أو التسمم أو العلاج بالمضادات الحيوية. إن ظهور وظائف جديدة للزائدة الدودية يمكن أن تسبب الكثير من المتاعب لصاحبها (من التهاب الزائدة الدودية إلى السرطان).

4. العصعص: هذا العظم، الذي يتكون من عدة فقرات ملتصقة أسفل الظهر، ليس أكثر من بقايا الذيل. لم يعد يساعدنا على القفز في الأشجار، ولكن يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل إذا انكسر. ومع ذلك، لا يزال للعصعص وظيفة: ترتبط به العديد من عضلات قاع الحوض، بما في ذلك تلك المسؤولة عن الجهاز البولي التناسلي والشرج والأرداف. ومع ذلك، ترتبط هذه العضلات أيضًا بعظام أقوى، مثل عظام الحوض. لذلك، فإن إزالته عمليا لا تؤدي إلى عواقب غير سارة. الخطر الوحيد المرتبط بهذا هو الإصابة بالعدوى والفتق الإربي، وهو أمر نادر الحدوث.

5. ضرس العقل: يمكن أن يكون خروجه مؤلمًا، يمكن أن يضغط على الفك إذا خرج بشكل غير متساو، ويؤدي أيضًا إلى التهاب وتسوس. لهذا السبب، في بعض الأحيان يجب إزالته.

6. جزء في الزوايا الداخلية للعين (تلك الموجودة بالقرب من الأنف) (الجفن الثالث): بعض الثدييات والطيور والزواحف والأسماك لديها الجفن الثالث شفاف ويساعد، على سبيل المثال، على السباحة تحت الماء بعيون مفتوحة، لحمايتها من الأجسام الغريبة. لدى الإنسان لا تستطيع فعل ذلك. ولكنها ضرورية لتصريف السائل المسيل للدموع ويسمح للعينين بالدوران بشكل أفضل.

7. الحلمات عند الرجال: الحلمات ضرورية لإطعام الأطفال، لكن الرجال ليسوا كذلك. ومع ذلك، فإنهم يمتلكون العضو من أجل ذلك. وذلك لأن الغدد الثديية تظهر في جميع الأجنة. لكن في الأسبوع الخامس من الحمل، عندما يتم تحديد الفروق بين الجنسين، يتوقف نموها عند الأولاد. نتيجة لذلك، يولد الرجال بحلمات لن تُستخدم أبدًا للغرض المقصود منها. على الأرجح، الرجال ما زالوا قادرين على الإرضاع. يخرج سائل حليبي تلقائيًا من الحلمتين. لدى الرجال، يمكن أن يحدث هذا بسبب نقص هرمون التستوستيرون ويرافقه تضخم في الثدي وألم فيه.

8. عضلة راحية طويلة: لقد تغيرت أنماط حياة الناس، ولا نحتاج إلى الكثير من العضلات. على سبيل المثال، ساعدت عضلة الراحية الطويلة أسلافنا على تسلق الأشجار والتعليق على الأغصان لفترة طويلة. بعض الرئيسيات، ما زالت تستخدمه. لكن ليس الناس. لذلك، لم يعد موجودًا في حوالي 15 ٪ من الناس.

9. شعر الجسم: بمساعدته، من السهل ملاحظة أن بعض الطفيليات تزحف على طول الساق أو الذراع.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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