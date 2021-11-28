4 أطعمة صحية تخفض مستويات الكوليسترول في الدم

لهذا قد يساعدك تناول أنواع مختلفة من الأطعمة الصحيّة على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، نستعرضها بحسب health harvard، ومايو كلينك.الشوفانالشوفان غني بالألياف، ويساعدك على الشعور بالشبع لفترات طويلة، تحديداً عند تناوله في وجبة الفطور، لكي تتحكم في رغبة الجوع طوال اليوم، وبالتالي يساعد على الحد من تناول الأطعمة الأخرى غير الصحيّة ضمن نظامك الغذائي، ولهذا توصي إرشادات التغذية الحالية التي يعتمدها الخبراء بالحصول على 20 إلى 35 غراماً من الألياف يومياً، مع ما لا يقل عن 5 إلى 10 غرام من الألياف القابلة للذوبان كالشوفان.الأسماك الدهنيةتحتوي الأسماك الدهنية على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية في الجسم، وهي نوع من الدهون الموجودة في الدم، قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضربات القلب كذلك.ورغم أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لا تؤثر على مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، فإنها مهمة بسبب فوائدها على صحة القلب من خلال خفض كل من ضغط الدم ومستوى الدهون ثلاثية الغليسيرايد، ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، والتقليل من خطر تكون التجلطات الدموية، ولهذا توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعياً، مثل أسماك التونة والسالمون.الأفوكادوالأفوكادو هو مصدر قوي للمغذيات وكذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs)، وتشير الأبحاث إلى أن إضافة ثمرة أفوكادو يومياً إلى نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول الضار لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.ويعد استبدال الدهون المشبعة، مثل تلك الموجودة في اللحوم، بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، أمراً غاية في الأهمية، بحيث يجعل نظامك الغذائي أكثر صحة، وهذا يعني صحة أفضل للقلب والمناعة.التفاحيحتوي التفاح على مادة البكتين، وهي عبارة عن نوع من الألياف المهمة التي تساعد على خفض معدلات الكوليسترول السيئ بالدم، كما أنها مفيدة لصحة الأمعاء، بسبب احتوائها على الألياف، مما تحسن عملية الهضم لديك.يمكن أيضاً أن نضيف لقائمة الفواكه تلك الأنواع الحمضية كاليوسفي والبرتقال، التي تحتوي على المادة ذاتها «البكتين»، التي أثبتت فعّاليتها في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم.