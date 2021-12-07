الكشف عن طريقة للحصول على "مناعة أقوى" ضد كورونا

وقال "ماثيو سنابي"، الأستاذ في جامعة أكسفورد، لرويترز "اكتشفنا استجابة جيدة حقا للمناعة (...) في واقع الأمر أقوى من الحصول على جرعتين من لقاح واحد مثل أسترازينيكا".وتمنح نتائج الدراسة أملا للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، التي قد تحتاج لمنح مواطنيها جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة، في حالة عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات.وأضاف سنابي "توضح الدراسة (...) أنه لا حاجة للالتزام بشكل صارم بمنح نفس نوع اللقاح في الجرعة الثانية".وقال باحثون في جامعة أكسفورد إنه في حالة الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا يتبعها جرعة ثانية من لقاح مودرنا أو نوفافاكس مثلا، فإن الجسم ينتج أجساما مضادة وخلايا تائية أكثر من تلك التي تنتجها جرعتان من لقاح أسترازينيكا لوحده.وكشفت الدراسة التي شملت 1070 متطوعا، أن جرعة أولى من لقاح فايزر تليها جرعة ثانية من لقاح مودرنا، تعطي نتيجة أفضل من جرعتي لقاح فايزر.