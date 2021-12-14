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ما الكلمات والاسماء الأكثر بحثًا على غوغل في عام 2021؟

علم وعالم

2021-12-14 | 07:20
ما الكلمات والاسماء الأكثر بحثًا على غوغل في عام 2021؟
المصدر:
سبوتنيك
3,359 مشاهدة

أصدر محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، تقريره السنوي بشأن الموضوعات والأسماء التي بحث عنها ‏مستخدموه حول العالم خلال عام 2021، الذي قارب على الانتهاء.‏

كما جاء المسلسل الكوري، "لعبة الحبار"، والمذاع على شبكة "نيتفلكس"، في قائمة "البحث" لسنة 2021، والذي مازال يحقق أرقاما قياسية في المشاهدات حول العالم.
 
وفي خانة "الأخبار"، حازت أفغانستان على المركز الأول في اهتمامات مستخدمي "غوغل" حول العالم، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بانسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، في 15 أغسطس/ آب 2021، وتولت حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) الحكم فيها.
 
وجاء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في المركز الثالث في خانة "الأخبار"، وذلك لاستمرار حكومات العالم في حث شعوبها على التطعيم، وسط عدم انقضاء جائحة (كوفيد-19)، حيث ظهر مؤخرا متحور جديد له هو "أوميكرون"، تسعى شركات الأدوية الكبرى لاتخاذ التدابير الملائمة ضده.
 
وكان للعملات الرقمية نصيب من اهتمامات مستخدمي "غوغل" في خانة "الأخبار"، فاهتموا بعملة "دوغ كوين"، التي تم إنشائها لتكون محاكاة للعملة الرقمية "بتكوين"، ويصل رأس مالها السوقي إلى 73 مليار دولار.
 
أما عن أكثر الأشخاص الذين تم البحث عنهم خلال 2021 على "غوغل"، فقد تصدر الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، القائمة بعدما اتُهم بقتل إحدى العاملات بالخطأ في موقع تصوير أحدث أفلامه السينمائية.
 
كما جاء الممثل الشاب، أريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان، في قائمة أكثر الأسماء التي تم البحث عنها، بسبب اتهامه بحيازة المخدرات أثناء قضائه سهرة على متن رحلة بحرية فاخرة.
 
ونجحت الممثلة الأمريكية، إلين بيج، كذلك في جذب اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، بعد إعلان تحولها الجنسي، وتغيير اسمها إلى "إليوت بيج"، ونشرها صور بمظهرها الجديد.
 
وفي خانة "الرياضيين"، اعتلى نجم كرة القدم الدنماركي الشاب، كريستيان إريكسن، القائمة بعد واقعة إغمائه داخل الملعب خلال مباراة بلاده ضد فريق فنلندا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وخضوعه لإنعاش قلبي رئوي لإسعافه.
 
كذلك جاءت لاعبة الأولمبياد، سيمون بيلز، في قائمة "الرياضيين" الأكثر بحثا خلال 2021، بعدما انسحبت من حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو، بعد الإعلان عن مخاوفها المتعلقة بصحتها العقلية وتعرضها لحالة من "الالتواءات" وهي شكل مخيف وخطير من الارتباك العقلي، وذلك أثناء أدائها لأحد الحركات التي تتحدى الجاذبية.
 
وفازت بيلز بميدالية برونزية على عارضة التوازن، بعد أن حصلت على دعم زملائها الرياضيين، عقبت تصريحاتها.
 
وفي خانة "الوفيات" الأكثر بحثا خلال عام 2021، تصدر مطرب الراب الأمريكي سيمونز، الشهير بـ"دي إم إكس" القائمة، والذي توفي في نيسان/ أبريل 2021.
 
كما بحث مستخدمو "غوغل" عن الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الذي رحل عن عالمنا عن 99 عاما، وخاض مع زوجته أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.
 
في خانة "الألعاب" الأكثر بحثا، حازت لعبة "PopCat" على قمة اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، وكذلك "فيفا 22"، و"Battlefield 2024"، و"Resident Evil Village".
 
أما في خانة "الأفلام"، فقد تصدر فيلم "Eternals" من بطولة الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، المشهد، وهو أولى تجاربها في "عالم مارفل السينمائي"، والذي تعرض لمنع عرضه في دور عرض العديد من الدولة العربية، منها السعودية والكويت ومصر وقطر، بسبب تضمنه مشاهد مثلية جنسية.
 
وفي خانة "الفرق الرياضية"، اهتم عشاق الرياضة بالبحث خلال 2021 عن فريق "باريس سان جيرمان" و"برشلونة"، إذ شهد الأخير في العام الحالي مغادرة أبرز لاعبيه، النجم ليونيل ميسي، وانتقاله للنادي الفرنسي.

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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