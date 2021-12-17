حالة نادرة جدا لامرأة حامل بجنين في الكبد عوضا عن الرحم

أخبر الطبيب الكندي مايكل نارفي، الذي يعمل في معهد الأبحاث بجامعة مانيتوبا، في حسابه على تيك توك عن حالة غير عادية من الحمل خارج الرحم.

وفقا للطبيب، بدأ جنين المرأة البالغة من العمر 33 عاما في التطور في الكبد، وقال إن هذه هي الحالة الأولى التي تصادفه من هذا النوع.

В Канаде у беременной женщины нашли ребенка в печени. По словам врача, это первый случай в его практикеhttps://t.co/Cqsu7W4Sww pic.twitter.com/BEq22TcxR1 — РИА Новости (@rianru) December 17, 2021

علق نارفي على نتائج صور الموجات فوق الصوتية للمريضة: "اعتقدت أنني رأيت كل شيء بوضوح تام".

وفقا للأخصائي، فإن الممارسة المعتادة في حالات الحمل خارج الرحم هي ظهور جنين في تجويف البطن، ولكن ممكن أن تكون هذه الحالة الأولى المسجلة لحمل في الكبد.