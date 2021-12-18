الكشف عن خطر الشاي على العظام

كشف خبير التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ أن الشاي هو مشروب مركب ويصعب تناوله بكثرة، ويمكن أن يسبب مشاكل صحية للإنسان.

وأشار الخبير خلال مقابلته مع موقع "ريدوس" أن تناول الشاي يجب أن ينحصر بأربعة أكواب يومياً فقط. مشيرا إلى أن "تناول الشاي بكثرة يمكن أن يسهم بخسارة العظام للكالسيوم مما يهدد ترققها".

وأضاف الخبير قائلا إن "هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين لديهم حب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكواب يوميًا، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم".

ونصح غينزبورغ بعدم الإفراط في شرب الشاي إذا كانت هناك مشاكل مرتبطة بالعظام عند الإنسان، مضيفا أنه بعد ساعتين من شرب الشاي، يمكن تناول مكملات تحتوي على هذه المعادن.