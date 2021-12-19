خطر غير متوقع للبرتقال!

وأكدت بولوفينسكايا أن هذه الحمضيات من المواد المسببة للحساسية القوية. وفقًا لها، لا ينبغي استهلاكها بكميات كبيرة، لأن هذا يمكن أن يسبب الحساسية أو صدمة الحساسية.واضافت: "يجب توخي الحذر عند تناول البرتقال في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع حموضة البرتقال يمكن أن يضر بمينا الأسنان".ومع ذلك، فإن البرتقال غني بالمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة، بما في ذلك المدخول اليومي من فيتامين سي والفلافونويد. وهو ينظم نمو الجسم وله تأثير مضاد للأكسدة.بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه الفاكهة على خفض ضغط الدم وتقوية جدران الأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول.