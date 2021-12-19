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يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع

علم وعالم

2021-12-19 | 03:00
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
5,814 مشاهدة

قالت الدكتورة جوليا غيريني من مؤسسة ”الصيدلية الرقمية“ إن مسكن الكودين الذي يعتبر علاجا فعالا لكثير من الحالات، قد يتسبب في تلف الكبد والكلى.

وذكرت غيريني لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية إن ”الكودين دواء يجب أن يكون الإنسان حذرًا للغاية بشأنه، لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات مزمنة رئيسية بما فيها الإدمان".
 
وأضافت غيريني: "الإدمان على الكودين يمكن أن يسبب مشاكل عقلية وجسدية طويلة الأمد، مثل تلف الكبد وتلف الكلى والتهاب البنكرياس الحاد… وإلى جانب هذه الحالات يمكن أن يؤدي الإدمان على الكودين إلى تلف بعض أجزاء الدماغ، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن والقلق".
 
ولفتت غيريني إلى أنه على الرغم من بيع الكودين دون وصفة طبية، إلا أنه لا ينبغي استخدامه لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، ويجب استخدامه فقط عند الضرورة القصوى.
 
وأضافت غيريني: ؟"حاول دائمًا تجربة أدوية الخط الأول الأخرى لمكافحة الألم في المقام الأول، وإذا لم تكن متأكدًا، فتحدث إلى الطبيب".
 
ونبهت غيريني إلى أن الكثير من الناس يعيشون في وهم، وهو أنه من المستحيل الإدمان على عقار لا يحتاج إلى وصفة طبية لشرائه، لافتة إلى أن الكثير من الأشخاص أصبحوا فعلا مدمنين وعليهم الآن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من الألم.
 
وحذرت غيريني من أن الكودين ليس مناسبا للجميع وأنه يمكن تناول هذه المسكنات فقط من قبل البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا.
وقالت غيريني: ”أعطِ الكودين للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا فقط إذا لم تنجح المسكنات اليومية مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين“.
 
وشددت غيريني على ضرورة إبلاغ الطبيب في حال كان لدى المريض رد فعل تحسسي تجاه الكودين أو أي أدوية أخرى أو لديه مشاكل في الرئة أو إصابة في الرأس أو حالة في الغدة الكظرية أو مرض يسبب النوبات أو الإدمان على الكحول أو خمول الغدة الدرقية أو مشاكل في الكلى أو الكبد أو حصوات في المرارة أو تضخم البروستاتا أو ضغط دم منخفض.
 
وهناك عدد كبير من المسكنات المتاحة في الأسواق دون وصفة طبية، إلا أن على الإنسان الحذر في استخدامها.

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