قد يكون "خلاصا" من الجائحة.. عالم مناعة: "أوميكرون" سريع العدوى ولكن؟

وأشار توتوليان إلى أنه إذا كان افتراضنا صحيحا بشأن مسار المرض، فيمكن القول أن هذا المتحور هو خلاص مشروط من الجائحة.وأضاف، "صحيح، إنه سريع العدوى، ويمكنه من الناحية النظرية أن يسبب كما "كوفيد-19" خفيف المسار، كذلك حاد المسار، فإذا كان المرض الذي يسببه متحور "أوميكرون" خفيف المسار فعلا، فيمكن اعتباره خلاصا مشروطا".وتابع، "من السابق لأوانه اعتبار متحور "أوميكرون" لقاحا طبيعيا ، لأن عدد المصابين بهذا المتحور قليل حتى للخروج بافتراضات بهذا الشأن".وأوضح، ان "البيانات المتوفرة عن متحور "أوميكرون" تشمل متغيرات الفيروس الأخرى وسكان مثلا جنوب إفريقيا. ولكن لكل دولة خصوصيتها بالنسبة للسكان ولسلالات الفيروس".