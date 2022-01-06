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"انستغرام" يطرح ميزة جديدة تخص القصص

علم وعالم

2022-01-06 | 03:03
"انستغرام" يطرح ميزة جديدة تخص القصص
المصدر:
وكالات
937 مشاهدة

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي للصور الأشهر في العالم، ”انستغرام“، في اختبار ميزة ”الإعجابات الخاصة“ على القصص (Stories).

وأكدت ”ميتا“، الشركة الأم لتطبيق ”انستغرام“، أن الميزة متاحة حالياً لمجموعة صغيرة من الأشخاص على مستوى العالم.
 
وأوضحت الشركة أن الشخص صاحب القصة هو فقط من يمكنه رؤية العدد الإجمالي للإعجابات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي خطط لجعل عدد الإعجابات علنياً.
 
وقال متحدث باسم شركة ”ميتا“: ”نحن نعمل دائماً على إيجاد طرق لمساعدة الأشخاص على التواصل مع من يهتمون بهم“. وأضاف في تصريحات أدلى بها لموقع ”تيك كرانش“ التقني: ”نحن الآن نختبر Story Like، وهي طريقة تمكن المستخدمين من التفاعل أكثر مع القصص، ولا يراها إلا مؤلف القصة“.
 
في غضون ذلك، كشف عدد من المستخدمين أنهم بدأوا في رؤية الميزة ونشروا لقطات شاشة (screenshot) للخاصية الجديدة في تغريدات عبر تطبيق ”تويتر“، حيث
تظهر الصور أن المستخدمين، الذين هم جزء من الاختبار، سيتلقون إشعاراً يفيد بأنهم قد يتلقون إعجابات على قصصهم.
 
والجدير بالذكر أن جميع مستخدمي تطبيق ”انستغرام“ يتمتعون حالياً بالرد على القصص عبر ثمانية خيارات من الرموز التعبيرية (emoji)، بما في ذلك الضحك والمفاجأة والعين بشكل قلب والدموع والتصفيق والنار والاحتفال والعلامة المئوية، علماً بأن ردود الفعل هذه غير مرئية للعامة، لكن الشخص الذي نشر القصة يمكنه رؤية إجمالي عدد ردود الفعل التي تلقاها لكل رمز تعبيري.
 
وبالإضافة إلي التفاعل مع القصص، تمنح الميزة الجديدة المستخدمين والمؤثرين وصانعي المحتوى وسيلة جديدة لقياس المشاركة في قصصهم بنفس طريقة مشاركاتهم. وتأتي تجربة ”انستغرام“ الجديدة بعدما سمحت المنصة للمستخدمين بإخفاء رقم الإعجابات على مشاركاتهم لأول مرة في عام 2019.
 
ويرى النقاد أن الميزة الجديدة تشير إلى أن ”انستغرام“ سيستمر في التركيز على فكرة ”الإعجابات الخاصة“، خاصة أن الشركة ليس لديها أي خطط لجعل الإعجابات على القصص مرئية للجمهور.
 
وكان ”انستغرام“ يبحث عن المزيد من الطرق لجعل المستخدمين يتفاعلون مع ”القصص“، حيث قدم مؤخراً ملصق ”Add Yours“ التفاعلي الذي ينشئ سلاسل رسائل عامة (Public Threads) في القصص.
 
وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الرد على قصص المستخدمين الآخرين بقصصهم الخاصة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الملصق التفاعلي الجديد لانستغرام يشبه إلى حد كبير خاصية ”الثنائي“ (duet) في عدوه اللدود ”TikTok“، التي تسمح للعملاء بإنشاء محتوى يتضمن مقطع فيديو فريدا من نوعه.

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