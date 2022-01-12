Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصدر يعلق على استهداف "الخضراء"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قريباً.. حبة دواء تغنيك عن ممارسة الرياضة!

علم وعالم

2022-01-12 | 04:53
قريباً.. حبة دواء تغنيك عن ممارسة الرياضة!
المصدر:
sputniknews
2,656 مشاهدة

يقترب علماء من تحقيق إنجاز طبي غير مسبوق، وهو طرح كل فوائد التمرينات الرياضية في حبة ‏دواء، بدلا من ممارستها بصورة فعلية.‏

وستجمع الحبوب الجديدة بين هرمون حرق الدهون، الذي تطلقه العضلات أثناء التمرين، إلى بروتين معزز للذاكرة مصنوع أثناء النشاط البدني، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أنه من المفترض أن تحمل هذه الحبوب علاجات لحالات من السمنة ومرض السكري من النوع 2، وحتى فقدان البصر وهشاشة العظام والخرف، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" الطبية.

وأظهر البحث العلمي الذي أجراه علماء أمريكيون، نُشر الشهر الماضي، أن إعطاء الفئران الكسولة حقنة تحتوي على دم فئران قامت بالكثير من التمارين الرياضية جعلها أكثر حدة عقليا وذاكرتها قوية على وجه الخصوص.

وفي اختبارين للذاكرة، بما في ذلك العثور على طريق للخروج من المتاهة، كان أداء الفئران أفضل بعد إعطائها دما من فئران أخرى كانت تعمل بانتظام على عجلة خلال الشهر الماضي.
وحدد الفريق من كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، بروتينا يسمى "كلوستيرين"، وهو مركب مضاد للالتهابات يتم إطلاقه بكميات أعلى عند ممارسة الرياضة، باعتباره مسؤولا عن معظم الفوائد.

وكانت مستويات "كلوستيرين" أعلى بنسبة 20 بالمئة في دم الفئران التي تمارس الرياضة.
كما أظهرت تجارب علمية أخرى أن مركب "الكلوستيرين" يثبط التهاب الدماغ، والذي يساهم مع مرور الوقت في إتلاف خلايا الجسم وأعضائه، وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

ويأمل باحثو جامعة ستانفورد في ابتكار عقار اصطناعي يعكس تأثير التمرينات الرياضية، على الرغم من أن التجارب البشرية الأولى من المحتمل أن تكون على بعد 7 سنوات من الآن على الأقل.

وقرر علماء ستانفورد العمل على تطوير هذه الحبوب، بسبب انصراف العديدين من أداء التمارين الرياضية، إما بسبب الكسل أو لضيق الوقت.

وبحسب بيانات حكومية، فإن ثلثي البالغين فقط داخل بريطانيا يحصلون على 150 دقيقة الموصى بها من التمارين المعتدلة في الأسبوع، والتي تشمل المشي السريع وقص الأعشاب.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:44 | 2022-01-13 13:44
13:27 | 2022-01-13 13:27
13:01 | 2022-01-13 13:01
المزيد
اعلان
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.