طفولة معقّدة ومؤلمة... ألينكا أرتنيك تجد الخلاص تحت المياه وتحقّق أرقامًا قياسية

حطّمت أرتنيك العام الماضي الرقم القياسي في القفز الحر بـ122 مترًا من دون أوكسيجين خلال 3 دقائق و41 ثانية، الأمر الذي جعل منها المرأة الأولى في العالم التي تحقّق هذا الإنجاز.لم يكن الغوص في أعماق البحار شغفًا أو حبًّا أكثر من أنه هروب من الألم الذي كان يصرخ داخلها ويسيطر على كيانها.وفي مقابلة مع شبكة BBC البريطانية كشفت أرتنيك، ابنة الـ40 عامًا المستور."تمكنت أخيرًا من التنفس في الحياة - وهو أمر مثير للسخرية لأنني على السطح شعرت تقريبًا أنني كنت أختنق ... لقد كنت مدمنة على المخدرات تمامًا".وفي فلفشة في دفاتر الماضي المؤلم، أسدلت أرتنيك السدال عن جراح الطفولة: أب مدمن كحول، أخ مدمن مخدّرات، أمّ تبكي ساعات وليال، وهي الطفلة التي لم تجد سوى حضن فراشها كي تهرب من هذا الواقع المرير.