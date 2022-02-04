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في يوم واحد.. خسارة مالية مدوية لمؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج"

علم وعالم

2022-02-04 | 02:53
في يوم واحد.. خسارة مالية مدوية لمؤسس فيسبوك "مارك زوكربيرج"
1,946 مشاهدة

خسر مارك زوكربيرج 29 مليار دولار من صافي ثروته، مع تسجيل سجل سهم ميتا بلاتفورمز انخفاضا قياسيا في يوم واحد.

وتوقعت شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك (أشهر موقع تواصل اجتماعي في العالم) أرباح مخيبة للآمال هزت قطاع التكنولوجيا في العالم.
 
وانخفض سهم ميتا 26%، مما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار في أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية في يوم واحد. وأدى ذلك إلى خفض صافي ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذي زكربيرج إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.
 
ويملك زوكربيرج نحو 12.8% من عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم فيسبوك. ‬‬ويُعد انخفاض ثروته في يوم واحد من بين أكبر الانخفاضات على الإطلاق ويأتي بعد الخسارة الضخمة التي مني بها رئيس تسلا إيلون ماسك والبالغة 35 مليار دولار في يوم واحد في نوفمبر/تشرين الثاني. وبعد الخسارة تلك، أجرى ماسك، أغنى شخص في العالم، استطلاع رأي لمستخدمي تويتر إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته في شركة صناعة السيارات الكهربائية.
 
ولم تتعاف أسهم تسلا بعد من عمليات البيع الناتجة عن ذلك.
 
وخفضت 21 شركة وساطة على الأقل أهداف الأسعار الخاصة بسهم "ميتا" بعد أن نشرت الشركة توقعات أضعف من المتوقع أمس الأربعاء، وألقت باللوم في ذلك على تغيير أبل قواعد الخصوصية الخاصة بها فضلا عن زيادة المنافسة من منافسين آخرين من بينهم تيك توك ويوتيوب.
 
وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زكربيرج المركز 12 في قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبي الأعمال الهنديين موكيش أمباني وجوتام أداني.
 
ومن المؤكد أن يظل التداول في أسهم التكنولوجيا متقلبا في ظل ارتفاع التضخم والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة. ويمكن أن تتعافى أسهم ميتا بشدة عاجلا وليس آجلا، مع بقاء التراجع في ثروة زوكربيرج على الورق.
 
وباع زوكربيرج ما قيمته 4.47 مليار دولار من أسهم ميتا العام الماضي، قبل خسائر أسهم التكنولوجيا في 2021.

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