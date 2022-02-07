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5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطات في الشتاء!

علم وعالم

2022-02-07 | 01:53
5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطات في الشتاء!
747 مشاهدة

يزداد في الشتاء خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد يزداد عمل القلب بجهد للحفاظ على دفء الجسم.

هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.
هذا ويعاني بعض الأشخاص في الشتاء من تضيق في الأوعية الدموية الموجودة في القلب، مما يقلل من قدرة الدم على التدفق إلى القلب بشكل طبيعي ويمكن أن ينقطع بشكل كلي، الأمر الذي قد يسبب بدوره خللًا في وظيفة القلب والإصابة بالجلطات.

عوامل ترفع احتمال الإصابة بالجلطات في الشتاء
باختصار، هناك 5 عوامل ترفع احتمال الإصابة بالجلطات في الشتاء:
1- انخفاض درجات الحرارة
2- ارتفاع درجة الحرارة: يجب تجنّب السخونة الزائدة. فعند الشعور بالحرارة الشديدة نتيجة ارتداء الملابس الثقيلة سيحتاج الجسم إلى إطلاق الحرارة.
والملابس تمنع ذلك مما يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم بشكل كبير، الأمر الذي يعرقل من إمداد القلب بالدم ويؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية
3- الأنفلونزا: الحمّى تجعل القلب يحتاج إلى كمية أكبر من الأوكسيجين والأنفلونزا تسبب أيضًا الجفاف، الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويخفض إمداد القلب بالأكسجين ويتسبب بالإصابة في الجلطة
4- عدم الحصول على الأدوية في الوقت المحدّد لها  يؤدي  إلى عرقلة الجسم عن ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية خصوصًا لدى كبار السن
5- الإرهاق: السير بطريقة مواجهة للرياح القوية والانحراف أثناء المشي والدفع بقوة لإخراج السيارة العالقة من الثلج أو اشعال الوقود للتدفئة كلها جهود نقوم بها في فصل الشتاء وتتسبب بإجهاد الجسم، وبالتالي زيادة حاجة القلب للأوكسيجين

طرق الوقاية:
1- ارتداء طبقات من الملابس الدافئة التي تحبس الهواء بين الطبقات لتشكل عازلًا واقيًا، لمنع انخفاض حرارة الجسم
2- التخفيف من تناول المشروبات الكحولية، فقد يزيد الكحول من إحساس الشخص بالدفء
3- الحصول على قسط وافر من الراحة خلال فصل الشتاء

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة
- المصابون بنوبة قلبية سابقًا
- من لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية أو ألم في الصدر أو ذبحة صدرية
- المعانون  من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترول
- المدخنون
- من لا يمارس الرياضة بانتظام
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