5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطات في الشتاء!

عندما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد يزداد عمل القلب بجهد للحفاظ على دفء الجسم.هذا الأمر قد يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.هذا ويعاني بعض الأشخاص في الشتاء من تضيق في الأوعية الدموية الموجودة في القلب، مما يقلل من قدرة الدم على التدفق إلى القلب بشكل طبيعي ويمكن أن ينقطع بشكل كلي، الأمر الذي قد يسبب بدوره خللًا في وظيفة القلب والإصابة بالجلطات.1-انخفاض درجات الحرارة2-ارتفاع درجة الحرارة: يجب تجنّب السخونة الزائدة. فعند الشعور بالحرارة الشديدة نتيجة ارتداء الملابس الثقيلة سيحتاج الجسم إلى إطلاق الحرارة.والملابس تمنع ذلك مما يتسبب في تمدد الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم بشكل كبير، الأمر الذي يعرقل من إمداد القلب بالدم ويؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية3-الأنفلونزا: الحمّى تجعل القلب يحتاج إلى كمية أكبر من الأوكسيجين والأنفلونزا تسبب أيضًا الجفاف، الذي يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويخفض إمداد القلب بالأكسجين ويتسبب بالإصابة في الجلطة4-عدم الحصول على الأدوية في الوقت المحدّد لها يؤدي إلى عرقلة الجسم عن ضبط مستوى ضغط الدم في الجسم، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية خصوصًا لدى كبار السن5-الإرهاق: السير بطريقة مواجهة للرياح القوية والانحراف أثناء المشي والدفع بقوة لإخراج السيارة العالقة من الثلج أو اشعال الوقود للتدفئة كلها جهود نقوم بها في فصل الشتاء وتتسبب بإجهاد الجسم، وبالتالي زيادة حاجة القلب للأوكسيجين1-ارتداء طبقات من الملابس الدافئة التي تحبس الهواء بين الطبقات لتشكل عازلًا واقيًا، لمنع انخفاض حرارة الجسم2-التخفيف من تناول المشروبات الكحولية، فقد يزيد الكحول من إحساس الشخص بالدفء3-الحصول على قسط وافر من الراحة خلال فصل الشتاءالمصابون بنوبة قلبية سابقًامن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية أو ألم في الصدر أو ذبحة صدريةالمعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع الكوليسترولالمدخنونمن لا يمارس الرياضة بانتظام