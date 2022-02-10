Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أزمة جديدة تحاصر باريس أمام ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دراسة.. "كوفيد-19" يزيد من مخاطر امراض القلب

علم وعالم

2022-02-10 | 13:47
دراسة.. "كوفيد-19" يزيد من مخاطر امراض القلب
المصدر:
وكالات
1,648 مشاهدة

كشفت دراسة اجراها علماء من الولايات المتحدة، بأن الأشخاص المتعافين من "كوفيد-19" هم أكثر عرضة خلال سنة للإصابة بأمراض القلب.

وذكرت مجلة Nature Medicine ، إلى أنه وفقا للباحثين، "هذه الأمراض هي عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب وتجلط الدم والجلطة الدماغية ونقص التروية وقصور القلب وحتى الوفاة. وأن هذا يشمل من أصيبوا بالحالة الخفيفة من "كوفيد-19".

ويقول الدكتور زياد العلي، كبير الباحثين من كلية الطب بجامعة واشنطن، "نشهد حالة سيئة، حيث يمكن أن يؤدي "كوفيد-19" إلى مضاعفات خطيرة بما فيها الموت. كما أن القلب لا يتجدد ومن الصعوبة علاج التلف الحاصل. وستبقى هذه الأمراض مع الناس مدى الحياة".

وأظهرت نتائج الدراسة الجديدة، أن " 4 بالمئة من المتعافين من "كوفيد-19" يصابون بأمراض القلب مقارنة بغير المصابين".

ويضيف العلي، "أدت الإصابة بـ "كوفيد-19" إلى أكثر من 15 مليون إصابة جديدة بأمراض القلب في العالم".
واتضح للباحثين، أن "الإصابة بمرض "كوفيد-19" يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بها. ولكن الأمر المثير للقلق، هو أن الأشخاص الذين ليسوا ضمن مجموعة الخطر يعانون من مشكلات في القلب بعد إصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد".

وتضمنت الدراسة تحليل معلومات عن الحالة الصحية لـ 153760 مريضا أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد، خلال الفترة من 19 اذار 2020 ولغاية كانون الثاني 2021 قبل انتشار متغير "دلتا" ومتحور "أوميكرون"، بغض النظر عن جنسهم وعمرهم وعرقهم والسمنة والسكري، التي تسبق أمراض القلب ومضاعفات "كوفيد-19". كان بعض هؤلاء المرضى مطعمين ضد المرض قبل إصابتهم.

وأظهرت النتائج، أن "المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد كانوا خلال سنة أكثر عرضة للإصابة بنقص التروية بنسبة 72 بالمئة وبالنوبات القلبية بنسبة 63 بالمئة وبالجلطات الدماغية بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بمرض "كوفيد-19".

ووفقا للعلي ، يجب أن "تكون الحكومات والأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم مستعدة لمواجهة هذه الزيادة في أمراض القلب".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:36 | 2022-02-11 05:36
05:23 | 2022-02-11 05:23
05:16 | 2022-02-11 05:16
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.