اخصائية تكشف عن أخطر وضعيات النوم.. تحذير من هذا الوضع

ونوهت بأن الناس غالبا ما يعتادون على النوم في نفس الوضع، لكن في بعض الأحيان قد يضر ذلك بصحتهم. على سبيل المثال النوم بالوضعية الجانبية هي الأكثر فائدة من الناحية الطبية، لكن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلبا على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، لذلك من الأفضل له النوم على جانبه الأيمن.وأضافت الطبيبة: "الاستلقاء على الجانب يعتبر أفضل من الناحية الفيزيولوجية ويجب أن ينال الأفضلية أثناء النوم. خلال النوم بهذه الوضعية، تجري بسرعة أكبر عملية التخلص من المنتجات الأيضية. من حيث المبدأ، يمكنك النوم على الجانب الأيسر وعلى الجانب الأيمن، فالقفص الصدري يحمي بشكل متساو على كلا الجانبين. ولكن النوم على الجانب الأيسر غير مستحب للذين يعانون من مشاكل مع القلب، على سبيل المثال من القصور في القلب والرئتين".ولا يجوز النوم على الظهر من جانب الذين يعانون من تراجع اللسان الذي يسبب توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، وهو ما قد يتجلى في الشخير.وشددت الطبيبة، على أن النوم على البطن هو الأكثر ضررا للصحة، لأنه قد يتسبب بمشاكل في العمود الفقري. عند النوم بهذا الشكل، تنشد بعض العضلات بشكل قوي وتعاني بعضها من فرط في التوتر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ألم في الرقبة والرأس في الصباح. وأخطر ما في الموضوع، أن عادة النوم على البطن يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمليات التمثيل الغذائي وإثارة تطور مرض الزهايمر.