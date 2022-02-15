توضيح فلكي بشأن صاروخ "سيرتطم" بالقمر

ومن المتوقع أن يرتطم الصاروخ بالفعل بسطح القمر في الرابع من اذار المقبل، ولكن على عكس ما تم الإعلان عنه، لم يتم بناؤه بواسطة شركة "سبيس إكس" لمؤسسها الملياردير إيلون ماسك، وإنما بواسطة بكين، كما يقول الخبراء الآن.ويُقال الآن أن الصاروخ هو بالتأكيد "065 بي"، وهو معزز لصاروخ "تشانغ إي 5 – تي 1"، الذي تم إطلاقه في العام 2014 كجزء من برنامج استكشاف القمر التابع لوكالة الفضاء الصينية.وجاء الإعلان المفاجئ عن عالم الفلك بيل غراي، الذي حدد التأثير المستقبلي لأول مرة، واعترف بخطئه في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.وقال عالم الفلك جوناثان ماكدويل، الذي يدعو إلى تنظيم أكبر لنفايات الفضاء، في تغريدة على تويتر: "هذا الخطأ الصادق يؤكد فقط على مشكلة عدم وجود تتبع مناسب لأجسام الفضاء، وكان الجسم يتسم بالسطوع الذي نتوقعه، وظهر في الوقت المتوقع ويتحرك في مدار معقول".لكنه أضاف: "بعد فوات الأوان، كان يجب أن ألاحظ بعض الأشياء الغريبة حول مداره".وذكرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، في أواخر كانون الثاني الماضي، إنها ستحاول مراقبة الحفرة التي ستتشكل نتيجة ارتطام هذا الجسم بسطح القمر، وذلك بفضل مسبارها الذي يدور حول القمر، المركبة المدارية الاستطلاعية القمرية.