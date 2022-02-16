فوائد غير متوقّعة لفيتامين د... وهذا الوقت الأنسب لتناوله!

يعتبر فيتامين "دي" أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم فهو مسؤول عن توازن المعادن خصوصًا الكالسيوم والفوسفور.





ويسمّى أيضًا بـ"فيتامين الشمس" نظرًا لأن اشعة الشمس فوق البنفسجية هي العامل الأساسي لينتجه الجسم. وتعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين نتيجة عدم التعرض الكافي للشمس، الأمر الذي يفسّر استهلاكها الكبير للأدوية لتعويض النقص.





أعراض النقص

- الإرهاق المزمن

- الألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم

- أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل

- هشاشة العظام



الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "دي"

- الكبار في السن

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

- النساء المرضعات.

- الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة.

- المصابون ببعض الأمراض، مثل: التليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاء



فوائد عديدة

يعزز فيتامين"دي" عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام. ويساعد فيتامين "دي" في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيت نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.

بالإضافة إلى ذلك، لفيتامين "دي" فوائد غير متوقّعة تتعلّق بـ:

- قوة العضلات ووظائفها

- نشاط مضادات الأكسدة

- الخصوبة والصحة الإنجابية

- صحة الفم وسلامة الأسنان

- الوظيفة الإدراكية والمزاج فيتامين "دي" مشهور بفوائده لصحة العظام. وتصدّر قائمة مكمّلات التغذية وتعزيز المناعة مع تفشي جائحة كورونا.ويسمّى أيضًا بـ"فيتامين الشمس" نظرًا لأن اشعة الشمس فوق البنفسجية هي العامل الأساسي لينتجه الجسم. وتعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين نتيجة عدم التعرض الكافي للشمس، الأمر الذي يفسّر استهلاكها الكبير للأدوية لتعويض النقص.الإرهاق المزمنالألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسمأمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصلهشاشة العظامالكبار في السنالأشخاص الذين يعانون من السمنة.النساء المرضعات.الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة.المصابون ببعض الأمراض، مثل: التليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاءيعزز فيتامين"دي" عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام. ويساعد فيتامين "دي" في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيت نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.بالإضافة إلى ذلك، لفيتامين "دي" فوائد غير متوقّعة تتعلّق بـ:- قوة العضلات ووظائفها- نشاط مضادات الأكسدة- الخصوبة والصحة الإنجابية- صحة الفم وسلامة الأسنان- الوظيفة الإدراكية والمزاج

نوعان أساسيان

هناك نوعان أساسيان لفيتامين "دي":

- فيتامين دي2 إرغوكالسيفيرول: يوجد في بعض المصادر النباتية

- فيتامين دي3 كولي كالسيفيرول: يوجد في المصادر الحيوانية



كيفية اختيار المكمّل والوقت المناسب لتناوله

يوصى باختيار الأنواع التي تحتوي على كولي كالسيفيرول أو فيتامين دي3 إذ تختلف عمليات الاستقلاب التي تتم في الكبد لكل من فيتامين دي2 ودي3، ويرجح زيادة فعالية فيتامين D3 مقارنة بفيتامين D2، فهو الشكل الطبيعي الذي يصنع في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس.

أما بالنسبة إلى الوقت الأنسب لتناول المكمّل فهو بعد تناول وجبة طعام رئيسية، إذ إن امتصاصه يتم بشكل أفضل في مجرى الدم عند تناوله مع أو بعد الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأفوكادو، والمكسرات، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والبيض.



مصادر فيتامين دي الغذائية

- الأسماك الدهنية: مثل سمك السلمون المرقط، والماكريل، وسمك التونة، وثعبان البحر.

- سمك التونة المعلب

- أنواع معينة من الفطر: هناك أنواع تزرع في الظلام، وبالتالي لا تحتوي على فيتامين "دي" إلا أن بعض العلامات التجارية المحددة تزرع الفطر تحت الأشعة فوق البنفسجية لتحفيز إنتاج الفيتامين.



- الحليب المدعم: لا يحتوي الحليب على فيتامين "دي" بشكل طبيعي، ولكن معظم الأنواع التي تباع في الأسواق تدعم به.



- صفار البيض: يحتوي صفار بيضة واحدة على حوالي 37 وحدة دولية من فيتامين "دي" ، ولكن لا يوصى بمحاولة الحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين فقط من البيض.



- الحبوب المدعمة وكبد البقر













