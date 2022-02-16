Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات بغداد تعلن اعتقال 11 مخالفاً لضوابط الاقامة والجنسية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

فوائد غير متوقّعة لفيتامين د... وهذا الوقت الأنسب لتناوله!

علم وعالم

2022-02-16 | 07:59
فوائد غير متوقّعة لفيتامين د... وهذا الوقت الأنسب لتناوله!
2,091 مشاهدة

يعتبر فيتامين "دي" أحد الفيتامينات الأساسية في الجسم فهو مسؤول عن توازن المعادن خصوصًا الكالسيوم والفوسفور.

فيتامين "دي"  مشهور بفوائده لصحة العظام. وتصدّر قائمة مكمّلات التغذية وتعزيز المناعة مع تفشي جائحة كورونا.

ويسمّى أيضًا بـ"فيتامين الشمس" نظرًا لأن اشعة الشمس فوق البنفسجية هي العامل الأساسي لينتجه الجسم. وتعاني الشعوب العربية بغالبيتها من نقص في هذا الفيتامين نتيجة عدم التعرض الكافي للشمس، الأمر الذي يفسّر استهلاكها الكبير للأدوية لتعويض النقص.


أعراض النقص 
- الإرهاق المزمن
- الألم المتواصل في أعضاء مختلفة من الجسم
- أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل
- هشاشة العظام 

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين "دي"
- الكبار في السن 
- الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
- النساء المرضعات.
- الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة.
- المصابون ببعض الأمراض، مثل: التليُّف الكيسي، وبعض الأمراض الالتهابية في الأمعاء

فوائد عديدة
يعزز فيتامين"دي" عملية امتصاص المعادن في الأمعاء، كما يمنع الخسارة المفرطة لهذه المعادن في الكلى، ويتحكم بدخول وخروج المعادن من وإلى العظام. ويساعد فيتامين "دي"  في عملية تنظيم نمو الخلايا، كما يعمل على تثبيت نمو الخلايا السرطانية وزيادة نشاط الجهاز المناعي.
بالإضافة إلى ذلك، لفيتامين "دي" فوائد غير متوقّعة تتعلّق بـ:
- قوة العضلات ووظائفها
- نشاط مضادات الأكسدة
- الخصوبة والصحة الإنجابية
- صحة الفم وسلامة الأسنان
- الوظيفة الإدراكية والمزاج
 
 
 
 
نوعان أساسيان 
هناك نوعان أساسيان لفيتامين "دي":
- فيتامين دي2 إرغوكالسيفيرول: يوجد في بعض المصادر النباتية
- فيتامين دي3 كولي كالسيفيرول: يوجد في المصادر الحيوانية

كيفية اختيار المكمّل والوقت المناسب لتناوله
يوصى باختيار الأنواع التي تحتوي على كولي كالسيفيرول أو فيتامين دي3 إذ  تختلف عمليات الاستقلاب التي تتم في الكبد لكل من فيتامين دي2 ودي3، ويرجح زيادة فعالية فيتامين D3 مقارنة بفيتامين D2، فهو الشكل الطبيعي الذي يصنع في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس.
أما بالنسبة إلى الوقت الأنسب لتناول المكمّل فهو بعد تناول وجبة طعام رئيسية، إذ إن امتصاصه يتم بشكل أفضل في مجرى الدم عند تناوله مع أو بعد الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأفوكادو، والمكسرات، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والبيض.

مصادر فيتامين دي الغذائية
- الأسماك الدهنية: مثل سمك السلمون المرقط، والماكريل، وسمك التونة، وثعبان البحر.
- سمك التونة المعلب
- أنواع معينة من الفطر: هناك أنواع تزرع في الظلام، وبالتالي لا تحتوي على فيتامين "دي" إلا أن بعض العلامات التجارية المحددة تزرع الفطر تحت الأشعة فوق البنفسجية لتحفيز إنتاج الفيتامين.

- الحليب المدعم: لا يحتوي الحليب على فيتامين "دي"  بشكل طبيعي، ولكن معظم الأنواع التي تباع في الأسواق تدعم به.

- صفار البيض: يحتوي صفار بيضة واحدة على حوالي 37 وحدة دولية من فيتامين "دي" ، ولكن لا يوصى بمحاولة الحصول على حاجة الجسم اليومية من الفيتامين فقط من البيض.

- الحبوب المدعمة وكبد البقر

 





» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:22 | 2022-02-16 13:22
13:06 | 2022-02-16 13:06
13:00 | 2022-02-16 13:00
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.