ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

وأوضحت شركة العطور الفرنسية Idaho Potato (IPC) أن العطر تم إطلاقه في بمناسبة عيد الحب وهو متاح فقط على موقع IPC.وقامت الشركة بتعبئة واحدة من أكثر الروائح التي لا تقاوم في العالم، وهي البطاطس الطازجة المقلية على الطريقة الفرنسية، في الوقت المناسب لعيد الحب.ويأتي العطر تحت أسس علمية مستنداً إلى دراسات حديثة، أشارت إلى أن "ما يقرب من 90 في المائة من الأمريكيين لا يستطيعون مقاومة رائحة البطاطس المقلية المملحة".وأوضح "جامي هيجام" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IPC: "سواء كنت داخل مطعم أو تمر به، فمن شبه المستحيل ألا تطلب باكيت بطاطس مقلية وتتناول قضمة منها قبل أن تنغمس في وجبتك".وأضاف: "رائحة البطاطس جيدة جداً بحيث لا تقاوم.. وهذا العطر هدية عظيمة لمحبيها".وبعد مشاركة صور زجاجة العطر على الإنترنت، كان لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعض التعليقات المثيرة للاهتمام حول هذا الابتكار الغريب.