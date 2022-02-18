أرقام مخيفة لمبيعات العقارات في ميتافيرس!

مخيفة هي السرعة التي تعلو فيها الاستثمارات في عالم "ميتافيرس" الافتراضي.

وصلت مبيعات العقارات على منصات ميتافيرس الرئيسية الأربع إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لـ"MetaMetric Solutions"، و"سي أن بي سي".

وتجازوت المبيعات في كانون الثاني 2022 الـ85 مليون دولار.

وإذا استمرّت بهذه الوتيرة، فمن المتوقّع أن تتضاعف المبيعات مع نهاية السنة لتصل إلى ما يقارب المليار دولار.

فقد دفعت شركة Republic Realm، وهي شركة استشارية واستثمارية في عقارات ميتافيرس مبلغًا قياسيًا قدره 4.3 مليون دولار مقابل قطعة أرض في أكبر منصة عقارية في هذا العالم الافتراضي وهي Sandbox.

هذا وتقوم الشركة بتطوير 100 جزيرة، تسمى "جزر الخيال"، مع فيلاتها الخاصة وسوق مرتبطة بالقوارب والزلاجات النفاثة.

وأشارت المديرة التنفيذية للشركة جانين يوريو ، إلى أن "هناك مخاطر كبيرة، لكن من المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة".

فباعت الشركة تسعين جزيرة في اليوم الأول مقابل 15000 دولار لكل منها، وبعضها مدرج الآن لإعادة البيع بأكثر من 100000 دولار.



وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات العقارات بنحو تسعة أضعاف، لتصل إلى 133 مليون دولار في تشرين الأول الماضي، لكن تلاشى الزخم وراء نمو المبيعات منذ ذلك الحين، ومع ذلك سيظل إجمالي مبيعات شهر كانون الثاني الماضي أكثر من 10 أضعاف مستويات الشهر نفسه من عام 2021.

وتوقّع تقرير صادر عن BrandEssence Market Research أن ينمو سوق العقارات في ميتافيرس بمعدّل سنوي مركّب قدره 31 في المئة سنوياً من 2022 إلى 2028.



ويأتي ازدهار هذا العالم الافتراضي بعد أن أعلن مؤسس "فيسبوك" في تشرين الأول الماضي تغيير اسم شركته إلى "ميتا" في إشارة إليه باعتبار أنه سيكون مستقبل الأجيال القادمة.

ويقوم على هذا العالم على تجارب اجتماعية، اقتصادية شبيهة بالعالم الواقعة لكنّ الفارق الوحيد أنها غير ملموسة. ويرتبط الاستثمار أو العيش في هذا العالم بالعملات الرقمية مثل "أوثيروم". وكل ما تحتاج إليه في هو شراء خزنة أو Wallet تضع فيها العملات الرقمية لتتمكّن من العيش فيه.

ولا يزال هذا العالم الذي يجعلنا نعيش حياة مزدوجة يثير جدلًا أخلاقيًّا، نفسيًّا واجتماعيًّا لأنّ معالمه لم تتضّح بشكل كامل. لكنّ المؤكد هو أن أرقام الاستثمارات فيه تزداد بشكل مخيف، ما يشير إلى أنه سيصبح واقعًا مفروضًا على الأجيال اللاحقة.