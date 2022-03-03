Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تحذير أممي من "مجاعة" في الشرق الأوسط والعالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مع تراكم الأزمات... كيف نعالج القلق الناجم عن متابعة الأخبار؟

علم وعالم

2022-03-03 | 09:38
مع تراكم الأزمات... كيف نعالج القلق الناجم عن متابعة الأخبار؟
260 مشاهدة


بسبب التوترات السياسية، الاقتصادية والصحية على صعيد العالم، تزيد متابعة الناس الأخبار، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحّتهم العقلية والنفسية.

فكشف عضو جمعية باريس للتحليل النفسي، الدكتور بافل كاتشالوف أن الناس معرّضون لتقلبات المزاج الموسمية، ويمكن أن يعانوا من القلق على خلفية الأخبار عن المعارك والعمليات الخاصة.

فالتدفق المستمرّ للأخبار السلبية يرفع مستويات التوتر ويزيد من أعراض القلق والاكتئاب. وقد يصل الأمر إلى مفاقمة المخاوف الشخصية والتسبب بردود فعل حادة وبعض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة التي يمكن أن تكون طويلة الأمد.

ويؤدّي الإعلام الرقمي دورًا سلبيًّا في هذا المجال لأنها تلعب على هذا الوتر العاطفي من خلال العناوين المثيرة

والتركيز بشكل أساسي على تغطية الكوارث بدل الأخبار الإيجابية.

وتجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة، خلال فترة ذروة تفشي فيروس كورونا خلصت إلى أن الأشخاص المتفائلين وغير المؤمنين بنظرية المؤامرة شعروا بقلق أقلّ من أولئك المتشائمين.

ولا بدّ من التشديد هنا على أهمية التأكد من صحة الأخبار خصوصًا تلك التي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 وينصح العلماء بعدم الاستماع لهذه الأخبار بصورة مستمرة، خاصة وأنها تعاد وتتكرر.  وبتعبير آخر، يجب الابتعاد عن متابعة الأخبار بين فترة وأخرى خلال اليوم والتجوال في الهواء الطلق. لأن البقاء في مكان مغلق يجعل الشخص يفكر بالأفكار نفسها طوال الوقت وغالبًا ما تكون هذه الأخبار سلبية.

وإذا كان الشخصّ مهتّمًا في متابعة الأخبار المحلية والدولية أو إذا كان مجال عمله يفرض عليه ذلك، فالحلّ يكمن بالاعتدال.

 فيمكنه اتباع الخطوات التالية للتقليل من التأثير السلبي لهذه الأخبار عليه:

1-               اختيار وقت محدّد من النهارلمتابعة نشرات الأخبار ووقت آخر للاطلاع على ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

2-               متابعة منافذ إخبارية موثوقة وذات مصداقية عالية

3-               الاشتراك في نشرة إخبارية أو بودكاست للحد تلقائيًّا من الوقت والمحتوى المتابع

4-               القيام بنشاط صحّي بعد مشاهدة الأخبار مثل المشي أو الاتصال بصديق أو ممارسة هواية معينة

5-               التخفيف من ضغوطاته الأخرى

 

أمّا إذا شعر الشخص بأن الاضطرابات النفسية الناجمة عن متابعته الأخبار تتفاقم خصوصًا مع اقتراب الربيع واحتمال الإصابة بتقلب المزاج الموسمي  فيجب عندها استشارة الطبيب المختص وطلب المساعدة النفسية.  فقد يصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب وينصح بالخضوع لدورة علاج نفسي.

 

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:33 | 2022-03-03 13:33
13:11 | 2022-03-03 13:11
12:50 | 2022-03-03 12:50
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.