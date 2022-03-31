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طال انتظارها.. واتساب يطلق "ميزة جديدة"

علم وعالم

2022-03-31 | 16:03
طال انتظارها.. واتساب يطلق "ميزة جديدة"
10,252 مشاهدة

بعدما طال انتظارها من قبل المستخدمين، أعلن تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية إطلاق مجموعة من التحديثات على خدمة الرسائل الصوتية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التحديثات الجديدة، التي سيجري تعميمها على الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة، تأتي في وقت يرتفع فيه الإقبال على رسائل واتساب الصوتية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، ذكر في وقت سابق، أن المستخدمين يرسلون سبعة مليارات رسالة صوتية بصفة يومية.

وفيما يلي التحديثات التي شهدتها خدمة الرسائل الصوتية على واتساب:

الاستماع خارج الدردشة: إمكانية الاستماع إلى أي رسالة صوتية خارج الدردشة، مما يتيح متابعة مهام أخرى في الوقت نفسه أو قراءة الرسائل الأخرى والردّ عليها.

إيقاف التسجيل مؤقتا ثم استئنافه: عند تسجيل رسالة صوتية، ستتمكّن من إيقاف التسجيل مؤقتا واستئنافه عندما تكون مستعدا، وهذا في حال تمت مقاطعتك أو احتجت إلى ترتيب أفكارك.

عرض موجات صوتية للرسائل المسجّلة: عرض مرئي للرسائل الصوتية للمساعدة في تتبُع التسجيل.

الاستماع قبل الإرسال: إمكانية الاستماع إلى رسائلك الصوتية قبل إرسالها.

تذكّر نقطة التوقف: إذا أوقفت مؤقتًا الاستماع إلى رسالة صوتية، سيكون بإمكانك المتابعة من حيث توقفت عند الرجوع إلى الدردشة.

التشغيل السريع للرسائل المعاد توجيهها: إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة x1.5 أو x2 للاستماع بسرعة أكبر إلى الرسائل العادية والمعاد توجيهها.
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