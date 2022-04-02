فيديو يوضح توهجا قويا للغاية يندلع من الشمس!

كانت منطقة البقع الشمسية النشطة على الشمس شديدة في 31 مارس الساعة 17:27 بالتوقيت العالمي، واندلع AR2975 في أقوى فئة من التوهج الذي تستطيع شمسنا القيام به، X-class تسجل في X1.3.





إنها أقوى سلسلة من التوهجات المنبعثة من المنطقة. وفي وقت كتابة هذا التقرير، أطلق AR2975 36 شعلة: توهج صغير من الفئة B، و29 شعلة متوسطة من الفئة C، و9 من أقوى مشاعل الفئة M، وهذا الوحش من الفئة X. وكل فئة من التوهجات أقوى بعشر مرات من السابقة، مع درجات متعددة داخل الفصل. وكان أقوى توهج سُجّل على الإطلاق هو توهج X28 الذي حدث في نوفمبر 2003.

Solar flares are powerful bursts of radiation. Harmful radiation from a flare cannot pass through Earth’s atmosphere to physically affect humans on the ground, however – when intense enough – they can disturb the atmosphere in the layer where GPS & communications signals travel. pic.twitter.com/WMqcqEhQ3w — NASA Sun & Space (@NASASun) March 31, 2022





وفي الغالب، تذهب هذه الأشياء دون أن يلاحظها أحد من قبل سكان الأرض. ويمكن أن تسبب بعض التعتيم في الراديو والملاحة، وربما بعض تقلبات شبكة الطاقة، والشفق القطبي المذهل الذي يضيء السماء القطبية حيث تترسب الجزيئات، المتسارعة على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض، في القطبين، حيث تتفاعل مع الغلاف الجوي.



وكان من المفترض أن يصل CME الهائل المرتبط باثنين من مشاعل AR2975 من الفئة M إلى الأرض في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى عاصفة مغناطيسية أرضية قوية. وما لم تكن في الخارج تلتقط صورا للشفق القطبي، فمن المحتمل أنك لم تلاحظ أي شيء. وعندما يتم إطلاق العنان للانفجارات الشمسية، والانبعاثات الكتلية الإكليلية المرتبطة بها في الاتجاه العام للأرض، يمكن أن تحدث الخدع. ويُطلق اندفاع هائل من الجسيمات الشمسية في الفضاء بين الكواكب؛ عندما تصطدم هذه الجسيمات بالمجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي، تنطلق عواصف مغناطيسية أرضية.وفي الغالب، تذهب هذه الأشياء دون أن يلاحظها أحد من قبل سكان الأرض. ويمكن أن تسبب بعض التعتيم في الراديو والملاحة، وربما بعض تقلبات شبكة الطاقة، والشفق القطبي المذهل الذي يضيء السماء القطبية حيث تترسب الجزيئات، المتسارعة على طول خطوط المجال المغناطيسي للأرض، في القطبين، حيث تتفاعل مع الغلاف الجوي.وكان من المفترض أن يصل CME الهائل المرتبط باثنين من مشاعل AR2975 من الفئة M إلى الأرض في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى عاصفة مغناطيسية أرضية قوية. وما لم تكن في الخارج تلتقط صورا للشفق القطبي، فمن المحتمل أنك لم تلاحظ أي شيء.