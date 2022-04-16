تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي "أبل ستور" وتجبرهم على دفع الأموال

كشف خبير احتيال رقمي عن وجود تطبيقات احتيالية مشبوهة في متجر شركة "أبل" الأمريكية تجاوزت مراجعة الشركة وتقوم بإجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية قسريًا من أجل الخروج من التطبيق.





ولفت كوستا إليفثيريو "Kosta Eleftheriou" مطور وصائد التطبيقات الاحتيالية، المعروف بكشف التطبيقات الاحتيالية التي تجاوزت عملية مراجعة شركة أبل، الانتباه مرة أخرى إلى مجموعة جديدة من التطبيقات المشبوهة التي يتم تداولها عبر متجر "App Store" الخاص بالشركة.

وأكد الخبير التقني أن الاحتيال هذه المرة يتم عبر استخدام جهاز ماك، والنوافذ المنبثقة التي تجعل من الصعب للغاية إنهاء التطبيق دون الموافقة على أسعار الاشتراك الباهظة، كل ذلك دون ملاحظة أبل، على الرغم من حجتها بأن عملية مراجعة التطبيقات لديها تحافظ على الأجهزة والمستخدمين آمنة.

والتطبيق الذي بدأ العملية الاحتيالية يسمى My Metronome، وبحسب خبراء ومراجعات المستخدمين، يتم قفل التطبيق، ولن يسمح لك بالخروج منه باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو شريط القائمة حتى توافق على اشتراك بقيمة 9.99 دولار في الشهر، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج" التقني.

وقال إليفثيريو إنه ”يبدو أن هذا المطور قد جرب على مدار سنوات تقنيات مختلفة من منع الأشخاص من إغلاق نظام حظر الاشتراك غير المدفوع“، مما يوجهنا إلى العديد من التطبيقات الأخرى التي ما تزال موجودة في المتجر بسلوك مماثل، وسنصل إلى هؤلاء في لحظة".

ونشر كوستا تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها عن أحد تلك التطبيقات، وبعد فترة من تلك التغريدة يبدو أن التطبيق قد تمت إزالته من المتجر.

وبحسب الموقع، فإن حقيقة أن المستخدم المتمرس يمكنه إغلاق هذه التطبيقات، إذا لزم الأمر، لا يعفي وجودها في المتجر. ومن الناحية النظرية، كان يجب على "App Review" تجربتها ورفضها لانتهاكها إرشادات الشركة.

ويرى الموقع أنه لأمر محبط تسلل هذه التطبيقات عبر شبكة أبل عندما يكون هناك الكثير من الأمثلة الأخرى، حيث يتعرض المطورون للغرور لأسباب تبدو تعسفية (أو حتى لمجرد اتباع مثال Apple).

لكن أبل تركت الكثير من التطبيقات المخادعة الأخرى التي تنتهك قواعدها بشكل صارخ تتسلل عبر الثغرات.