تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي "أبل ستور" وتجبرهم على دفع الأموال

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة وطلاب رافضين لنتائج الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي "أبل ستور" وتجبرهم على دفع الأموال

علم وعالم

2022-04-16 | 06:53
تطبيقات مشبوهة تحتال على مستخدمي "أبل ستور" وتجبرهم على دفع الأموال
313 مشاهدة

كشف خبير احتيال رقمي عن وجود تطبيقات احتيالية مشبوهة في متجر شركة "أبل" الأمريكية تجاوزت مراجعة الشركة وتقوم بإجبار المستخدمين على دفع مبالغ مالية قسريًا من أجل الخروج من التطبيق.

ولفت كوستا إليفثيريو "Kosta Eleftheriou" مطور وصائد التطبيقات الاحتيالية، المعروف بكشف التطبيقات الاحتيالية التي تجاوزت عملية مراجعة شركة أبل، الانتباه مرة أخرى إلى مجموعة جديدة من التطبيقات المشبوهة التي يتم تداولها عبر متجر "App Store" الخاص بالشركة.
 
وأكد الخبير التقني أن الاحتيال هذه المرة يتم عبر استخدام جهاز ماك، والنوافذ المنبثقة التي تجعل من الصعب للغاية إنهاء التطبيق دون الموافقة على أسعار الاشتراك الباهظة، كل ذلك دون ملاحظة أبل، على الرغم من حجتها بأن عملية مراجعة التطبيقات لديها تحافظ على الأجهزة والمستخدمين آمنة.
 
والتطبيق الذي بدأ العملية الاحتيالية يسمى My Metronome، وبحسب خبراء ومراجعات المستخدمين، يتم قفل التطبيق، ولن يسمح لك بالخروج منه باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح أو شريط القائمة حتى توافق على اشتراك بقيمة 9.99 دولار في الشهر، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج" التقني.
 
وقال إليفثيريو إنه ”يبدو أن هذا المطور قد جرب على مدار سنوات تقنيات مختلفة من منع الأشخاص من إغلاق نظام حظر الاشتراك غير المدفوع“، مما يوجهنا إلى العديد من التطبيقات الأخرى التي ما تزال موجودة في المتجر بسلوك مماثل، وسنصل إلى هؤلاء في لحظة".
 
ونشر كوستا تغريدة عبر حسابه على "تويتر" تحدث فيها عن أحد تلك التطبيقات، وبعد فترة من تلك التغريدة يبدو أن التطبيق قد تمت إزالته من المتجر.
 
وبحسب الموقع، فإن حقيقة أن المستخدم المتمرس يمكنه إغلاق هذه التطبيقات، إذا لزم الأمر، لا يعفي وجودها في المتجر. ومن الناحية النظرية، كان يجب على "App Review" تجربتها ورفضها لانتهاكها إرشادات الشركة.
 
ويرى الموقع أنه لأمر محبط تسلل هذه التطبيقات عبر شبكة أبل عندما يكون هناك الكثير من الأمثلة الأخرى، حيث يتعرض المطورون للغرور لأسباب تبدو تعسفية (أو حتى لمجرد اتباع مثال Apple).
 
لكن أبل تركت الكثير من التطبيقات المخادعة الأخرى التي تنتهك قواعدها بشكل صارخ تتسلل عبر الثغرات.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:41 | 2022-04-16 12:41
12:33 | 2022-04-16 12:33
12:30 | 2022-04-16 12:30
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.