بعد تويتر.. إيلون ماسك: ساشتري شركة "كوكاكولا" وأعيد وضع الكوكايين فيها!

السومرية نيوز - متابعة



قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن خطوته التالية بعد شراء "تويتر" هي شراء شركات أخرى، من بينها شركة "كوكاكولا" لإعادة وضع مادة الكوكائين المخدرة في منتجاتها.







أكد ماسك في تغريدة: "بعد ذلك سأشتري Coca-Cola لإعادة الكوكايين مرة أخرى".

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

كما أعاد ماسك نشر صورة مفبركة لتغريدة يعد فيها بشراء "ماكدونالدز وإصلاح جميع ماكينات الآيس كريم"، وعلق عليها ساخرا: "لا يمكنني فعل المعجزات".



وقبلت "تويتر" عرض ماسك بشراء الشركة في وقت سابق هذا الاسبوع، مقابل 44 مليار دولار.



وأشاد ماسك، الذي كان قد انتقد سابقا تويتر لفشلها في تبني حرية التعبير، بالمنصة ووصفها بأنها "ساحة المدينة الرقمية" وتعهد بزيادة حرية التعبير على هذه المنصة الواسعة الانتشار.