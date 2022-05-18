Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي: سنواصل رفع أسعار الفائدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

غوغل تحظر ثلاثة تطبيقات شهيرة.. احذفها من هاتف "أندرويد" الآن!

علم وعالم

2022-05-18 | 04:14
غوغل تحظر ثلاثة تطبيقات شهيرة.. احذفها من هاتف "أندرويد" الآن!
1,640 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

حظرت غوغل 3 تطبيقات "أندرويد" خطيرة من متجر "بلاي" الخاص بها، ويمكن أن يؤدي تثبيتها على هاتفك إلى دفع فاتورة سيئة.

وقامت شركة Mountain View بتطهير سوقها عبر الإنترنت بعد أن وجدت أن ثلاثة من التطبيقات قادرة على تثبيت خلل "جوكر" سيء السمعة. ويسرق هذا البرنامج الضار الأموال من مستخدمي "أندرويد" عن طريق تسجيلهم سرا للحصول على خدمات اشتراك مكلفة يمكن أن تصل قيمتها إلى مئات الجنيهات الإسترلينية سنويا.

واكتُشفت تطبيقات متجر "غوغل بلاي" - المسماة Style Message وBlood Pressure App وCamera PDF Scanner - تخفي برامج "جوكر" الضارة عليها، من قبل الباحثين في Kaspersky.

وفي منشور عبر الإنترنت، أوضح إيغور غولوفين أن الجهات الفاعلة السيئة قادرة على ضمان تجاوز "جوكر" لإجراءات أمان غوغل من خلال إبقاء حمولته الخبيثة خامدة أثناء عملية الفحص، مع تنشيط الوظائف الضارة فقط بعد تشغيل التطبيق في سوق "بلاي".

وأوضح غولوفين: "يمكن لمجموعة أحصنة طروادة من Trojan.AndroidOS.Jocker اعتراض الرموز المرسلة في الرسائل النصية وتجاوز حلول مكافحة الاحتيال. وعادة ما يتم نشرها على "غوغل بلاي"، حيث يقوم المحتالون بتنزيل تطبيقات شرعية من المتجر وإضافة رموز خبيثة إليها. وإعادة تحميلها إلى المتجر باسم مختلف. وتحقق التطبيقات التي تم تحويلها إلى حصان طروادة أغراضها الأصلية في معظم الحالات، ولن يشك المستخدم في أنها مصدر للتهديدات. ولتجاوز عملية الفحص على "غوغل بلاي"، يراقب حصان طروادة ما إذا كان شُغّل أم لا. وستظل الحمولة الخبيثة خامدة أثناء توقف التطبيق في مرحلة الفحص".

وأزيلت تطبيقات "أندرويد" الثلاثة منذ ذلك الحين من متجر "غوغل بلاي". ولكن إذا قمت بالفعل بتنزيلها قبل إزالة البرامج، فسيتعين عليك حذفها من هاتفك.

وللتذكير، تشمل التطبيقات التي يجب أن تكون على دراية بها - والتي تم تنزيلها بالفعل من قبل الآلاف من مستخدمي "أندرويد" - ما يلي:

• Style Message (com.stylelacat.messagearound).

• Blood Pressure App (blood.maodig.raise.bloodrate.monitorapp.plus.tracker.tool.health), and.

• Camera PDF Scanner (com.jiao.hdcam.docscanner).

وعند تقديم المشورة للناس حول كيفية الحفاظ على سلامتهم، يقول Kaspersky إنه حتى إذا كنت تقوم بتنزيل تطبيق من متجر "غوغل بلاي"، فتأكد من التحقق من المعلومات مثل المراجعات بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالمطور لمعرفة ما إذا كان التطبيق صمم بواسطة جهة حسنة السمعة أو اسم معروف.

وقال Kaspersky: "لتجنب الاشتراكات غير المرغوب فيها، تجنب تثبيت التطبيقات من مصادر غير رسمية، والتي تعد المصدر الأكثر شيوعا للبرامج الخبيثة. ويجب ألا تخذل حذرك عند تثبيت التطبيقات من "غوغل بلاي" أيضا: اقرأ التعليقات، واقرأ على المطور وشروط الاستخدام والدفع. للمراسلة، اختر تطبيقا معروفا جيدا بمراجعات إيجابية. وحتى إذا كنت تثق في أحد التطبيقات، يجب أن تتجنب منحه الكثير من الأذونات. لا تسمح إلا بالوصول إلى الإشعارات الخاصة بالتطبيقات التي تحتاجها لأداء الأغراض المقصودة منها".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:35 | 2022-05-18 10:35
10:13 | 2022-05-18 10:13
09:57 | 2022-05-18 09:57
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.