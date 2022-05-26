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أكثر العملات المشفّرة شيوعًا... إليكم قصّة بيتكوين!

علم وعالم

2022-05-26 | 07:53
أكثر العملات المشفّرة شيوعًا... إليكم قصّة بيتكوين!
424 مشاهدة

تعتبر بيتكوين Bitcoin أولى العملات الرقمية وأكثرها شيوعًا.


في هذه المقالة سنسلّط الضوء للتعرف على بدايتها وماهيتها وكيفية التعامل بها.
بداية العملة الشهيرة كانت عام 2009 إثر الأزمة الاقتصادية العالميّة عام 2008 . والدافع الأساسي هو أن تكون كامل السلطة المالية على الأموال لحاملها، أو مكتسبها بدلا من وساطة المصارف.

أمّا مبتكرها  فهو شخص مجهول يحمل اسم "ساتوشي ناكاموتو" "Satoshi Nakamoto" الذي أشار أنه بدأ في كتابة الكود الخاص بها عام 2007.

ويُعتقد أن ناكوموتو عدّن حوالي مليون قطعة من بيتكوين والتي كانت وقتها عملة مركزية الحوكمة نوعا لأن جميع مفاتيح التحكم والتكويد في الشبكة كانت مع "ناكاموتو".
لكنّ الأخير اختفى منتصف عام 2010 بعد تسليمه مفاتيح العملة إلى رجل أخر أسمه "جافين أندريسن" Gavin Andresen" يعمل مطورًا ومصممًا لرسوميات ثلاثية الأبعاد وبرامج الواقع الافتراضي.
لم تكن هذه العملة لتنجح لولا توفّر عاملي الأمان والخصوصية.
وبدأت العملة تكتسب الثقة بشكل بطيء في عديد الأسواق، ليسجل سعرها قرابة دولارين بحلول 2011 .
وكانت عام 2017 تاريخًا مفصليًّا في تاريخ العملة المشفّرة إذ تخطّت قيمتها الألف دولار أميركي لتبلغ 60 ألف دولار نهاية عام 2021 لتنخفض إلى حوالي النصف في الـ2022.

ولا يمكن استخدام البيتكوين في المحلات أو المقاهي وغيرها إلا إذا كانت هذه المحلات تتعامل بها مع الإشارة إلى أن أول معاملة مدفوعات حقيقية تتم بالبيتكوين تمت بواسطة لازلو هانييتش Laszlo Hanyecz - وهو مبرمج في فلوريدا، وكان ضمن فريق مطوري بيتكوين - حيث دفع 10000 بيتكوين للحصول على اثنين من البيتزا من بابا جونز Papa John's.

ولكي يمكن التعامل بهذه العملة، على الشخص أن ينشئ حسابًا على شبكة بلوك شاين Blockchain يتضمن البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور التي يختارها.

ومع بزوغ نجم الميتافيرس Metaverse، ترتفع أهمية البيتكوين   كونها أهمّ العملات المشفرةإلى جانب إثيروم.

بالخلاصة، عملة المستقبل سهلة التعامل ويمكنك التحويل من أي عملة الى بيتكوين، سوف يتم إستخدامها في العاجل القريب في كل مناحي الحياة. 
 
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