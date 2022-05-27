إنفلونزا الطماطم تنتشر... هل من داع للهلع؟

يشهد هذا الفيروس انتشارا في بعض ولايات الهند إذ تم تشخيص 26 إصابة أغلبها في ولاية أوديشا بحسب ما أعلنت السلطات.ما هو هذا الفيروس وما هي أعراضه؟يسبب هذا الفيروس بظهور بثور تشبه بثور الطماطم تترافق مع تهيج الجلد وارتفاع بدرجة الحرارة بالإضافة إلى جفاف في الجسم وآلام متفرقة وتورم المفاصل فضلًا عن الغثيان والمغص وسيلان الأنف.وتجدر الإشارة إلى أن حجم البثور يكون في البداية صغيرًا ليكبر تدريجًا ويشبه حبات الطماطم.أمّا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الإنفلونزا فهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة.أما في صفوف البالغين فالإصابات نادرة.ويبقى السؤال الأهم، هل من داع للهلع؟رغم أن هذا الفيروس معد وسريع الانتشار وعوارضه قد تتشابه مع عوارض كورونا، ما يستدعي عزل المصابين به إلّا أنه غير مميت.وحتى اللحظة لا توجد علاجات مخصصة لهذا النوع من الإنفلونزا، ما يعني أن الأعراض ستختفي مع مرور الوقت من تلقاء نفسها.وتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب كي يصف بعض الأدوية التي تخفف من العوارض بالإضافة إلى السوائل لمُقاومة الجفاف.