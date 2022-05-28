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مشروب أحمر دافئ "يخفض" ضغط الدم مثل الأدوية!

علم وعالم

2022-05-28 | 07:13
مشروب أحمر دافئ "يخفض" ضغط الدم مثل الأدوية!
2,246 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه.

ويوفر النظام الغذائي وسيلة فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع. وتبين أن تناول مشروب أحمر دافئ يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم. ويعرف باسم شاي الكركديه، أو الشاي الحامض، والذي يأتي من نبات كثيف سنوي في عائلة Malvaceae.

ويزرع على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي أو يستخدم في الطب التقليدي.

وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب شاي الكركديه، كما استعرضت الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلة Nutrition Reviews الأدبيات الحالية، وأجرى الباحثون بحثا منهجيا على قواعد بيانات Web of Science وCochrane وOvid (MEDLINE وEmbase وAMED) وقواعد بيانات Scopus.

وحددوا التقارير المنشورة حتى يونيو 2021 عن تجارب ذات شواهد باستخدام الكركديه كتدخل لضغط الدم.

وكتب الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع "حجم" الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.

وتتسبب الكركديه في خفض ضغط الدم، كما وجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى والعلاج الوهمي.

ويعد الكوليسترول الضار مادة شمعية يمكن أن تلتصق بداخل الأوعية الدموية. ومثل ارتفاع ضغط الدم، فهو نذير لأمراض القلب.

وخلص الباحثون إلى أن "الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج".

نصائح غذائية أخرى مهمة

من الضروري أن تراقب تناول الملح لأنه يرفع ضغط الدم. وكلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

ووفقا لـ NHS، يجب أن تهدف إلى تناول أقل من 6 غرامات (0.2 أونصة) من الملح يوميا، أي حوالي ملعقة صغيرة.

ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.
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