دراسة تكشف فوائد البصل ومصل اللبن لمرضى السكري

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية ، أن "الفئة 2 من مرض السكري تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم معه، مضيفة أن هذا المرض هو الأكثر شيوعًا لمرض السكري، ويمثل أكثر من 90% من الحالات في معظم الدول".واضافت أن "مرض السكري الفئة الثانية يعتبر أسهل في السيطرة عليه من مرض السكري من النوع الأول، والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك".وأكدت الدراسة التي نُشرت في موقع "هيلث انسايت" الطبي الذي يشارك فيها أطباء من عدة دول: "مع ذلك، فإن بعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكر.. ويعتبر البصل من أكثر الأطعمة فعالية في خفض مستويات السكر في الدم".واشارت الدراسة إلى أنه "ثبت من خلال تجربة على عدد من المرضى، أن "البصل تسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من الفئة 2، ولذلك يمكن استخدام البصل كمكمل غذائي في إدارة الفئة 1 و 2 من مرض السكري".ولفتت الدراسة الى أنه "من المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن مرضى السكر يجب أن يغمروا نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم".وتابعت: "يساعد البصل في السيطرة على السكر في الدم بشكل كبير، لكنه ليس حلا سحريا علاوة على ذلك يلزم إجراء قدر أكبر من الأبحاث في البصل، قبل التمكن من التوصل إلى نتيجة ملموسة".في اثناء ذلك وجدت دراسة أخرى، أن "مادة مستهلكة شائعة لبناء العضلات قد تكون فعالة في إدارة مرض السكري من الفئة 2".وتوصل باحثون من جامعة "نيوكاسل" البريطانية، أن "شرب كمية صغيرة من بروتين مصل اللبن قبل الوجبات، يمكن أن يساعد الأشخاص في إدارة مرض السكري".وقال الدكتور دانيال ويست من الجامعة: "نعتقد أن بروتين مصل اللبن يعمل بطريقتين أولاً عن طريق إبطاء سرعة مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وثانيًا عن طريق تحفيز عدد الهرمونات المهمة التي تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير".وأضاف: "نظرًا لأننا نرى أعدادًا متزايدة من الأشخاص حول العالم يصابون بمرض السكري، فإن البحث في إمكانات بدائل للأدوية مثل المكملات الغذائية يصبح أكثر أهمية".