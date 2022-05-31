الفراولة العضوية... سببت بتفشي التهاب الكبد الوبائي؟

وفي التفاصيل، طلبت من كل من اشترى هذه الفاكهة التابعة لعلامتين تجاريتان بين 5 آذار و25 نيسان بالتخلص منها.ونبّهت الهيئة في بيان من أن منتجات «FreshKampo» و«HEB» التي يحتمل تأثرها بالفيروس قد تجاوزت مدة صلاحية بقائها على أرفف المتاجر.كذلك، نصحت المواطنين غير المتأكدين والواثقين بالعلامة التجارية التي اشتروا منتجاتها بالتخلّص من الفراولة فورًا.بيان الهيئة جاء بعد تشخيص إصابة 17 شخصًا بالتهاب الكبد الوبائي، و 12 حال إلى المستشفى، أبلغوا جميعًا عن تناولهم هذه الفراولة.والتهاب الكبد A يصيب الكبد ويمكن أن يسبب مرضاً تتراوح شدته بين الخفيف والخطير. عن طريق تناول الأطعمة والمياه الملوّثة أو المخالطة المباشرة لشخص مصاب بالعدوى.تتراوح عادةً فترة حضانة التهاب الكبد A بين 14 و28 يوماً.أمّا أعراضه فتكون أكثر حدّة على كبار السن منه على الصغار والأطفال مع الإشارة إلى لا تظهر على الأخيرين دون الـ6 أعوام.الحمىالشعور بالإعياء والتعبفقدان الشهيةالإسهالالغثيان والتقيؤألم وعدم الراحة في البطنالبول داكن اللوناليرقان وهو اصفرار الجلد والعيونآلام المفاصلوحتّى اللحظة، لا توجد علاجات محددة لالتهاب الكبد الفيروسي A، لذلك يكون الشفاء منه بطيئًا وقد يحتاج إلى أسابيع أو أشهر.