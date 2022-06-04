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العلم يشرح لماذا يجعلك البرد تتبول مرات عديدة!

علم وعالم

2022-06-04 | 03:56
العلم يشرح لماذا يجعلك البرد تتبول مرات عديدة!
1,300 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
قد يشعر البعض بالحاجة إلى دخول المرحاض بسرعة عند التجول في الخارج خلال صباح شتاء بارد، إلا أن هذا الأمر لا يحدث خلال فصل الصيف عادة، فما السبب؟.

هل هناك شيء بخصوص الشتاء يجعلنا بحاجة للتبول أكثر؟.

يدرس كريستيان مورو، أستاذ مشارك في العلوم والطب، وشارلوت فيلبس، طالبة دكتوراه في جامعة بوند، المثانة والمسالك البولية السفلية. وفيما يلي تفسيران رئيسيان لما يحدث.

1. تغييرات في أسلوب حياتنا

في الصيف، نميل إلى أن نكون في الخارج وأكثر نشاطا. نتعرق أكثر (لنفقد الحرارة) ومن السهل أن تصاب بالجفاف إذا لم نشرب كمية كافية من الماء.

ويؤثر هذا على كمية السوائل الحرة التي يرغب الجسم في إفرازها، وغالبا ما ينخفض حجم البول لدينا بسبب هذا.

وفي الشتاء، غالبا ما نكون في الداخل، حول مصادر المياه، لذلك من المرجح أن نشعر بالرطوبة وأقل نشاطا مع تعرق أقل. وعلى هذا النحو، نميل إلى الحصول على المزيد من السوائل الحرة لإفرازها عبر البول.

2. جسمنا يريد تجنب فقدان الكثير من الحرارة

إذا شعرنا بالبرد بسرعة كبيرة، فإن الجسم يحمي أعضاءنا الداخلية بعدة طرق: أحدها "إدرار البول الناجم عن البرد"، أو زيادة إفراز البول استجابة للبرد.

وفي البداية، يتم تحويل الدم بعيدا عن الجلد لتجنب فقد حرارته في الهواء الخارجي. وهذا يعني أن المزيد من الدم ينتهي بالتدفق عبر أعضائك الداخلية.

وعلى وجه الخصوص، يندفع الدم إلى الكليتين بكميات أكبر وضغط أعلى. وهذا يزيد من الكمية التي تحتاجها الكلى للتصفية. ونتيجة لذلك، يزيد معدل إفراز البول لديك.

- ماذا علي أن أفعل؟

يمكن أن يؤثر نظامنا الغذائي والعمر وضغط الدم والحالة الشخصية على مقدار التبول.

ويمكن أن يكون إنتاج المزيد من البول أيضا علامة على انخفاض حرارة الجسم، حيث يستجيب جسمك للبرد كمسبب للضغط، لذا تصرف بسرعة. ابحث عن مكان بعيد عن البرد وقم بتدفئة جسمك ببطء.

وإذا كانت زيادة البول مصحوبة أيضا بأعراض أخرى، مثل الارتعاش الشديد أو صعوبات التنفس أو الارتباك، فاطلب العناية الطبية على الفور.

- حافظ على السوائل في الشتاء أيضا

إذا كنت في البرد، فقد لا تشعر بالعطش. ومع ذلك، تأكد من شرب الكثير من السوائل خلال النهار. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المغري تجنب الشرب، لذلك لا داعي للاستمرار في الاندفاع إلى الحمام، إلا أن هذا قد يؤدي إلى الجفاف.

ويمكن أن يضر التبول المتكرر بتوازن الملح الطبيعي في الجسم (خاصة الصوديوم والبوتاسيوم). لذا تأكد من الحفاظ على نظام غذائي صحي.

ويبدو الأمر وكأنه نوع من لعبة التوازن. ومع ذلك، فإن المفتاح هو تجنب إجهاد جسمك بهذه الطريقة عندما يكون الجو باردا. وللقيام بذلك، تأكد من ارتداء الملابس المناسبة والتدفئة.

- ماذا لو لم تلاحظ أي فرق؟

على الرغم من أن الجسم لديه آليات تجعلك تتبول أكثر في البرد، لا يلاحظ الجميع التبول أكثر في الشتاء.

وإذا احتفظت بالدفء، فلا داعي للاعتقاد بأن جسدك سيتعرض غالبا "للصدمة" عند الاستجابة لدرجات الحرارة الباردة.

وفي الواقع، عند تتبعها في الدراسات البحثية، كان من الشائع للباحثين عدم تسجيل أي اختلاف في إنتاج البول بين الفصول.

ولا يقتصر الأمر على حجم البول الذي قد يختلف في الشتاء. ويمكن أن يتغير التكوين أيضا. ويفرز الجسم كمية أكبر من الكالسيوم في البول خلال فصل الشتاء.

وهذا على الأرجح بسبب نمط الحياة خلال مواسم البرد بدلا من أي شيء داخلي. ونميل إلى أن نكون أقل نشاطا في الشتاء، ونكتسب وزنا إضافيا، ونتناول المزيد من الأطعمة المالحة والمحفوظة والمعالجة.

وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك خطر أكبر لتطور حصوات الكلى خلال فصل الشتاء للأشخاص المعرضين للإصابة.
لذا عندما يبرد الطقس، تأكد من الحفاظ على نمط حياة صحي، والبقاء دافئا، ولا تنسى أن تحافظ على رطوبتك، حتى عندما يكون الجو باردا.
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