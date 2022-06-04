إمتلك رينو 2022 بجرة قلم بدون مقدمة وبدون تأمين

حيث الان يمكنك الحصول على سيارة احلامك بجرة قلم (بدون مقدمة وبدون تأمين) وبقسط شهري يبدأ من 390 الف دينار عراقي فقط للشهر الواحد", وتسلم السيارة مع اللوحات المرورية أو بدونها حسب رغبة الزبون وهناك أيضاً هداية نقدية من ضمن عروض الشركة في البيع بالأقساط.يمكنكم زيارة صالات عرض الشركة في جميع المحافظات او الاتصال برقم خدمة الزبائن 6677📞🔸بغداد1 - السعدون - مقابل فندق فلسطين- قرب ساحة الفردوس.🔸بغداد2- الكرخ - شارع مطار المثنى _تقاطع الشالجية.🔸كربلاء - حي المعلمين طريق السريع معمل تعليب كربلاء.🔸الديوانية – شارع مديرية الزراعة.🔸واسط - شارع الكفائات قرب دائرة التسجيل العقاري.🔸ميسان– منطقة الهادي - شارع المدارس.🔸ذي_قار - تقاطع الثورة خلف مديرية الشرطة مقابل سرية سوات.🔸المثنى - منطقة الحيدرية - مقابل دائرة الضمان الاجتماعي.🔸البصرة - شارع الوفود – قرب الجسر الايطالي.