Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس النواب يرفع جلسته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

دواء لعلاج السكري يحدث "مفعولا سحريا" في محاربة السمنة

علم وعالم

2022-06-06 | 07:37
دواء لعلاج السكري يحدث "مفعولا سحريا" في محاربة السمنة
2,105 مشاهدة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن دواء لعلاج مرض السكري أظهر نجاعة كبيرة في مساعدة من يعانون السمنة حتى يتخلصوا من الوزن الزائد.

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين" المختصة في شؤون الطب، فإن من يعانون السمنة يستطيعون فقدان ما يصل إلى الخمس من وزنهم، إذا أخذوا الدواء.

وخلال التجارب، أعطى الباحثون جرعة أسبوعية من دواء "تيرزيباتايد" (tirzepatide) لعلاج السكري الذي تصنعه الشركة الأميركية "ليلي"، بينما كانوا يتبعون حمية غذائية ويمارسون التمارين الرياضية.

وقالت الباحثة في جامعة يال الأميركية، آنيا جاستر بوف، وهي الأكاديمية المشرفة على الدراسة، إن هذا الدواء له تأثير مهم جدا، لأن المطلوب هو التعامل مع السمنة بمثابة مرض، نظرا لارتباطها بعدد من الأمراض المزمنة.

ونجح المتطوعون في خسارة نحو 23 كيلوغراما في المتوسط، خلال التجارب التي استمرت على مدى 72 أسبوعا، بفضل الدواء الذي يكلف العلاج به لأربعة أسابيع مبلغا قدره 974 دولارا.

وقام الباحثون بتقسيم المتطوعين الذين يعانون الوزن الزائد والسمنة إلى أربع مجموعات، ثم قدموا لهم واحدة من بين ثلاث جرعات من دواء "تيرزيباتايد".

في المقابل، تم إعطاء جرعة دواء وهمية أو ما يعرف بـ"البلاسيبو"، أي لم يحصلوا على أي دواء، وذلك من أجل مقارنتهم بالآخرين في وقت لاحق.

وأظهرت النتائج أن أفراد المجموعة التي حصلت على أعلى جرعة من الدواء وهي 15 ميليغراما، خسروا ما يقارب 20 في المئة من وزنهم.

ويعمل الدواء من خلال محاكاة هرمونات الجسم التي تساعد الناس على الشعور بالشبع إثر تناول وجبات الطعام.

وتكون هذه الهرمونات في أدنى مستوياتها لدى الأشخاص الذين يعانون السمنة، وهذا الأمر يجعل خسارتهم للوزن أمرا صعبا رغم ممارسة الرياضة.

لكن هذا الدواء له أعراض جانبية، بحسب خبراء الصحة، لأنه يسبب الغثيان وحتى الإسهال، كما أن الوزن قد يعود إلى الارتفاع بعد التوقف عن أخذ الدواء.

ونبه الباحث في علم التغذية والأستاذ بجامعة "كينغز لندن"، توم ساندرز، إلى وجود مخاوف بشأن الدواء، لأنه قد يكون ذا تبعات سلبية على عمل البنكرياس.

وأوضح أن هذا النوع من الدواء مفيد فقط لمن يلتزمون على نحو صارم بالحمية الغذائية التي ترافقه، وتكون محدودة من حيث السعرات الحرارية، وبالتالي فإن هذه الجرعات ليست عصا سحرية.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:32 | 2022-06-08 12:32
12:29 | 2022-06-08 12:29
12:24 | 2022-06-08 12:24
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.