"حوريات البحر" رياضة جديدة تنتشر بسرعة... هل سمعت بها؟

مع إنشاء مدرسة حوريات البحر الخاصة في كايالامي وفي جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب أفريقيا، تزداد شعبية هذه الرياضة خصوصًا في صفوف الفتيات والأطفال.تعتمد هذه الرياضة على قطعة قماشية كالذيل الذي يمثل الجانب السفلي لجسم حورية البحر. ومن خلاله، يتحرّك الشخص مثل الحوريات.مهارات عديدة يتعلّمها ممارسو هذا التمرين مثل السباحة الأحادية، والتجديف، وحيل تحت الماء، وحبس النفس.لحوريات البحر فوائد عديدة على الصحة خصوصًا أنها تعتبر تمرينًا رياضيًّا لكامل الجسم فضلًا عن أنها فرصة "للمتعة والخيال والعلاج" على حدّ تعبير المدربة إيزيل ناير.وافتتحت مدارس خاصّة بها في عدد من البلدان أبرزها الولايات المتحدة وكندا.ومن المتوقع تنظيم مسابقة بطل العالم في "حوريات البحر" عام 2023 في الصين.ويترواح سعر المايوهات ( ملابس سباحة) المصممة بشكل خاص، بين 100 و5000 دولار.وأنت، هل ترغب في تجربة هذه الرياضة الجديدة؟