العلامات التجارية الفاخرة تدخل ميتافيرس‎‎

بعد تخوّفها من تدني مستوى خدمة الزبائن عبر التسوق الرقمي، اقتنعت خلال تفشي جائحة كورونا أهم العلامات التجارية الفاخرة بأهميّته حتّى أنها باتت من المستثمرين الأساسيين في مجالاته، لا سيّما في "ميتافيرس".



فتح عالم "ميتافيرس" والعملات الرقمية أمام هذه العلامات فرصة اكتساب فئة جديدة من الزبائن وبالتالي زيادة أرباحها. فامتلاك أزياء افتراضية يخلق الفرح نفسه بامتلاك قطعة ملابس حصرية لمرة واحدة من المصممين.

وسنعرض في هذه المقالة أبرز هذه العلامات التجارية.



Philipp Plein

علامة الأزياء التجارية الشهيرة Philipp Plein كانت أوّل علامة أزياء تقبل تقبل العملة المشفرة كخيار دفع رسمي وفتحت لها متجرًا في عال ميتافيرس.





Gucci

لهذه العلامة التجارية الشهيرة نشاط لافت في "ميتافيرس" وكانت آخر استثماراتها فيه إطلاق شبكة NFTs تدعى .Gucci Grail لهذه العلامة التجارية الشهيرة نشاط لافت في "ميتافيرس" وكانت آخر استثماراتها فيه إطلاق شبكة NFTs تدعى .Gucci Grail





Selfridges

أعلنت شركة Selfridges أنها ستبيع منتجات NFT والأزياء الرقمية في متجرها في شارع أكسفورد، لندن ، بأسعار تتراوح من 2000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 100000 جنيه إسترليني.

وأقيم أسبوع الموضة الافتتاحي Metaverse في نهاية شهر آذار في Decentraland ، وهي منصة الواقع الافتراضي القائمة على المتصفح والتي تستخدم عملة مشفرة اسمها "مانا".





Burberry

أعلنت "بربري" عن شراكة مع Mythical Games لإنشاء مجموعة NFT داخل المنتج الرائد الأخير، Blankos Block Party ، وهي لعبة متعددة اللاعبين في عالم مفتوح.

وتطلق العلامة التجارية ملحقات NFT الخاصة بها داخل اللعبة، بما في ذلك jetpack وشارات الذراع وأحذية البلياردو. أعلنت شركة Selfridges أنها ستبيع منتجات NFT والأزياء الرقمية في متجرها في شارع أكسفورد، لندن ، بأسعار تتراوح من 2000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 100000 جنيه إسترليني.وأقيم أسبوع الموضة الافتتاحي Metaverse في نهاية شهر آذار في Decentraland ، وهي منصة الواقع الافتراضي القائمة على المتصفح والتي تستخدم عملة مشفرة اسمها "مانا".أعلنت "بربري" عن شراكة مع Mythical Games لإنشاء مجموعة NFT داخل المنتج الرائد الأخير، Blankos Block Party ، وهي لعبة متعددة اللاعبين في عالم مفتوح.وتطلق العلامة التجارية ملحقات NFT الخاصة بها داخل اللعبة، بما في ذلك jetpack وشارات الذراع وأحذية البلياردو.