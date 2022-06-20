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العلامات التجارية الفاخرة تدخل ميتافيرس‎‎

علم وعالم

2022-06-20 | 02:51
العلامات التجارية الفاخرة تدخل ميتافيرس‎‎
8 مشاهدة

بعد تخوّفها من تدني مستوى خدمة الزبائن عبر التسوق الرقمي، اقتنعت خلال تفشي جائحة كورونا أهم العلامات التجارية الفاخرة بأهميّته حتّى أنها باتت من المستثمرين الأساسيين في مجالاته، لا سيّما في "ميتافيرس".

فتح عالم "ميتافيرس" والعملات الرقمية أمام هذه العلامات فرصة اكتساب فئة جديدة من الزبائن وبالتالي زيادة أرباحها. فامتلاك أزياء افتراضية يخلق الفرح نفسه بامتلاك قطعة ملابس حصرية لمرة واحدة من المصممين.
وسنعرض في هذه المقالة أبرز هذه العلامات التجارية.

 
Philipp Plein
 
علامة الأزياء التجارية الشهيرة Philipp Plein كانت أوّل علامة أزياء تقبل تقبل العملة المشفرة كخيار دفع رسمي  وفتحت لها متجرًا في عال ميتافيرس.  
 

 
Gucci 
لهذه العلامة التجارية الشهيرة نشاط لافت في "ميتافيرس" وكانت آخر استثماراتها فيه إطلاق شبكة NFTs تدعى .Gucci Grail
 
 

 
Selfridges
أعلنت شركة Selfridges أنها ستبيع منتجات NFT والأزياء الرقمية في متجرها في شارع أكسفورد، لندن ، بأسعار تتراوح من 2000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 100000 جنيه إسترليني. 
وأقيم أسبوع الموضة الافتتاحي Metaverse في نهاية شهر آذار في Decentraland ، وهي منصة الواقع الافتراضي القائمة على المتصفح والتي تستخدم عملة مشفرة اسمها "مانا".

 

Burberry 
أعلنت "بربري" عن شراكة مع Mythical Games لإنشاء مجموعة NFT داخل المنتج الرائد الأخير، Blankos Block Party ، وهي لعبة متعددة اللاعبين في عالم مفتوح.
وتطلق العلامة التجارية ملحقات NFT الخاصة بها داخل اللعبة، بما في ذلك jetpack وشارات الذراع وأحذية البلياردو.
 

 
LVMH Prada Group و Cartier
 تعاونت العلامات التجارية الثلاثة وأنشأت أول Blockchain عالمي فاخر في العالم ، وهو ما يسميه مبتكروه "حلاً منفردًا ومبتكرًا للتحديات المشتركة لتوصيل المعلومات حول الأصالة والمصادر المسؤولة والاستدامة في تنسيق رقمي آمن".
 
 
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