في ظل اجتياح الجفاف... 5 طرق لحصاد المياه

فالتغيّر المناخي الذي يضرب بلدان هذه المناطق ومنها العراق، و ما ينتج عنه من جفاف وشحّ في المياه، يهدّد حياة الملايين... فالمياه عصب الحياة.



وفي ظلّ هذه الأزمة العالمية الخطيرة التي صنفها المنتدى الاقتصادي العالمي، الخامسة من حيث التأثير على المجتمع، سنعرض في هذه المقالة خمس طرق لحصاد المياه بالاستناد إلى التكنولوجيا، قد تقي الأزمة المرتقبة.إزالة الأملاح من المياه الجوفية أو مياه البحر لجعلها صالحةً للشربتُوفّر مياه التحلية ما يقرب من 10% من إمدادات المياه المحلية في المراكز الحضرية الساحلية حول العالم، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 25% بحلول عام 2030.وهناك طريقتان لهذه التقنية: الأولى هي حصاد المياه عبر أنظمة الأسطح، حيث يجري جمع المياه الجارية السطحية داخل خزانات أو أجهزة مماثلة. وتُستخدم هذه المياه محلياً أو لسقاية الماشية.والنوع الثاني هو حصاد مياه الأمطار من أجل الزراعة، التي تتضمن جمع مياه الأمطار المتدفقة من مناطق استجماع الأمطار داخل خزان صغير بالمنطقة المزروعة.ترفع هذه التقنية معدلات هطول الأمطار بنسبة 20%. وتقوم هذه الطريقة على نشر جزيئات صغيرة داخل السحب أو في محيطها. وتعمل هذه الجزيئات بصفتها نقطة انطلاق لقطرات المطر أو بلورات الجليد، وتحفّز تكوينها ما يزيد من احتمالية هطول الأمطار أو الثلوج.تقوم هذه الطريقة على نصب شباك ضخمة ذات مسامات ضيّقة فوق الجبال والمرتفعات، ما يسمح بتكثيف الضباب بأعلى نسبة، فيتحوّل إلى مياه تتجمّع في أنابيب في أسفل الشباك، قبل أن يتمّ تحويلها إلى خزانات.بدأت دول كثيرة أبرزها الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا بالتفكير بنقل جبل جليدي عبر المحيط لتأمين حاجاتها من المياه العذبة مع الإشارة إلى أن هذه العملية قد تتسبب بعواصف ممطرة.