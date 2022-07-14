فوائد كثيرة للزنك تجدها في 6 أطعمة

الزينك، أقل المعادن وفرة في أجسامنا بعد الحديد، لكنه ضروري للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.







لذلك، سنعرض في هذه المقالة 6 أطعمة تتضمن عناصرها الغذائية هذا المعدن الهام الذي يساهم في تعزيز المناعة، تعزيز قدرات التعلم والذاكرة، تحفيز التئام الجروح، تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة و خطر الإصابة بالتنكس البقعي وفي علاج حب الشباب. لكنّ الجسم لا ينتج هذا المعدن طبيعيًّا ما يجبر الإنسان على الحصول عليه من خلال المكمّلات الغذائية وبعض الأطعمة. فالنقص في هذا المعدن يترتب عليه نتائج سلبية كفقدان الشهية، الخلل في حاسة الذوق، تأخر النموعند الأطفال وعرقلة النمو والتطور الجنسي والقَزامة.لذلك، سنعرض في هذه المقالة 6 أطعمة تتضمن عناصرها الغذائية هذا المعدن الهام الذي يساهم في تعزيز المناعة، تعزيز قدرات التعلم والذاكرة، تحفيز التئام الجروح، تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة و خطر الإصابة بالتنكس البقعي وفي علاج حب الشباب.

1- الحبوب الكاملة

مثل القمح والكينوا والأرز والشوفان

2- المكسرات

مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز والجوز



3- الأسماك

مثل المحار والقريدس مثل الصنوبر والفول السوداني والكاجو واللوز والجوزمثل المحار والقريدس

4- اللحوم الحمراء



5- البيض



6- الشوكولاتة الداكنة

ولكن رغم أهمية الزينك، لا بدّ من التنبيه من أن النسبة الزائدة منه تسبب مشاكل صحية قد تصل إلى فقر الدم، التقيؤ، الصداع والحمّى والإرهاق.



لذلك، ينصح دائمًا بتناول كميّات معتدلة من المأكولات المذكورة أعلاه. وفي حال اللجوء إلى المكملات الغذائية التي تحتوي عل الزينك، يفضّل أن يحصل استنادًا إلى وصفة الطبيب بعد تشخيصه نسبة النقص ليحدد بموجبه الجرعة اللازمة.



