دراسة: مشروب ساخن يخفض مستوى السكر في الدم

وقالت الدراسة التي أوردتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية ، إنه "لحسن الحظ، يمكن أن يؤدي تناول مشروب دافئ ومهدئ إلى خفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة.. وهذا المشروب هو شاي القرفة الذي يفضل شربه بعد تناول الطعام".وأوضحت أن "متوسط مستويات السكر في الدم بعد الأكل عامل مهم في السيطرة على نسبة السكر، لافتة إلى أن سكر الدم بعد الأكل هو قياس تركيز الجلوكوز في مجرى الدم في فترة تصل إلى أربع ساعات بعد تناول الوجبة".وأشارت الدراسة إلى "أنها استندت إلى تجربة شملت 30 شخصا بالغًا غير مصابين بالسكري تتراوح أعمارهم بين 20 و 53 عامًا وتم توزيعهم بشكل عشوائي في مجموعتين وهما مجموعة التحكم ومجموعة التدخل".وتابعت: "طُلب من المشاركين عدم تناول أي قرفة في اليوم السابق للتدخل.. وتم جمع عينات الدم لكل مشارك في 30 دقيقة و 60 دقيقة و 90 دقيقة و 120 دقيقة في كل من مجموعة التحكم والتدخل"، موضحة: "ظهر أن تناول كبسولة القرفة أو مسحوق القرفة يحسن متوسط مستويات السكر في الدم، بغض النظر عن نوع القرفة المستهلكة".وذكرت الدراسة، أن "الباحثين لاحظوا أنه بعد تناول مسحوق القرفة كان هناك "انخفاض كبير" في نسبة السكر في الدم بعد الوجبة في غضون 30 دقيقة".وعلى الرغم من أن التأثير لوحظ في الأشخاص غير المصابين بالسكري، فقد وجدت دراسات أخرى أن القرفة مفيدة لمرضى السكر بشكل كبير.وتبين أن تناول غرام واحد أو ثلاثة أو ستة غرامات من القرفة يوميًا يقلل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول السيئ بعد 40 يومًا بين 60 مصابًا بالسكري في منتصف العمر.