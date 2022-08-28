"ناسا": سنذهب للقمر للعيش والدراسة

وقال نيلسون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحتاج إلى التركيز على البقاء على القمر لفترة أطول من مجرد الهبوط والبقاء هناك لمدة يومين ثم المغادرة".واضاف ان "البشرية ستذهب إلى القمر "للعيش والدراسة هناك"، مشيرا الى أن "حجم هذه المهام هو بالضبط الذي يحدد حقيقة أن الاستعدادات لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر تستغرق وقتا طويلا".واوضح نيلسون: "بمجرد أن نذهب إلى القمر، سنعيش وندرس هناك، سنطور تقنيات جديدة، كل هذا من أجل الذهاب إلى المريخ مع أشخاص آخرين".وبين أنه "لا يعتبر أنه من الممكن على المدى القصير لشخص ما أن يعيش على القمر بالمعنى المعتاد عموما".